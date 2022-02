Poste Italiane: anche in Sardegna di celebra il Pokemon Day con un’iniziativa filatelica dedicata

Cagliari, 26 febbraio 2022 – Poste Italiane celebra oggi, anche in Sardegna, il Pokémon Day con quattro cartelle filateliche a tiratura limitata: 2000 esemplari ciascuna, per festeggiare il popolare media franchise nato in Giappone e arrivato al traguardo del quarto di secolo di vita. Le cartelle contengono due postal card con i rispettivi francobolli che rappresentano alcune fra le più importanti città italiane, di cui una affrancata e bollata con gli annulli speciali “Anime Collection”.

Le quattro cartelle filateliche sono disponibili a partire da oggi, 26 febbraio, oltre che negli Spazio Filatelia e online sul sito filatelia.poste.it., anche nei 12 uffici con sportello filatelico della Sardegna di Cagliari Centro (Piazza del Carmine), Cagliari 10 (via San Benedetto 57/a), Iglesias Centro (Corso Colombo), Quartu 2 (via Is Arenas), Oristano Centro (via Mariano IV d’Arborea 14), Nuoro Centro (piazza Crispi), Macomer (via Gramsci 2), Sassari Centro (via Brigata Sassari 13), Sassari 5 (via Luna e Sole 8/A), Alghero Centro (via Carducci 35), Olbia centro (via Acquedotto 5) e Arzachena (viale Costa Smeralda 159).

Dopo il grande successo delle prime quattro cartelle ormai introvabili dedicate ai Pokémon nelle città di Milano, Roma, Napoli e Firenze, sarà quindi possibile completare la collezione con le altre dedicate a Bologna, Palermo, Torino e Venezia.

Le nuove cartelle filateliche sono state inoltre presentate ufficialmente oggi, sabato 26 febbraio, presso gli Spazio Filatelia di Torino, Venezia, Bologna, e Palermo.