Posizionamento sito web: come funziona?

Posizionamento sito web: La strategia di digital marketing punta ad una maggiore visibilità della propria azienda o del brand attraverso l’utilizzo dei canali presenti su internet.

Il posizionamento del sito web diviene quindi uno dei fattori principali della strategia, quello intorno alla quale ruotano anche gli altri canali utilizzati per la comunicazione.

È quindi importante creare una rete di link in entrata che permetta agli utenti di trovare in modo rapido e veloce ciò che occorre loro. Per ottenere questi risultati è possibile affidarsi ad agenzie che operano nel settore, come elemaca.it. In questo modo, i professionisti permetteranno al sito web di posizionarsi correttamente nella SERP, ovvero nella pagina di ricerca, e di creare una comunicazione diretta con l’utente.

Ma perché questo è così importante per il posizionamento del sito web e come si crea una rete di link in entrata?

Cos’è la link building

Il servizio di linkbuilding è ciò che permette una costruzione di link in entrata al sito web, un collegamento tra diverse pagine che trattano dello stesso argomento. È una tecnica precisa del marketing digitale che si basa sulla strategia SEO e che, come qualsiasi altra strategia, deve essere ben ponderata e utilizzata.

La linkbuilding fa ottenere alla pagina, e al sito web in generale, maggiore visibilità, un migliore posizionamento per il motore di ricerca. Con questa tecnica aumenta in modo particolare la credibilità dello stesso, ovvero la certezza che quella pagina e quel sito trattino davvero gli argomenti che si ripropongono e che siano soprattutto interessanti per gli utenti.

Si tratta di un concetto indispensabile per inserirsi tra le prime posizioni organiche. I link da inserire devono quindi essere valutati con attenzione e aggiunti seguendo criteri precisi. Gli stessi ci permettono di ottenere il risultato sperato. Non si tratta di una tecnica di facile attuazione, per questo risulta indispensabile affidarsi a dei professionisti del settore.

Questi, oltre all’esperienza maturata, possiedono anche numerosi strumenti utili per il posizionamento, come la nota piattaforma Semrush.

Come migliorare il posizionamento del sito web

Come anticipato, puntare su una strategia di linkbuilding che permette di ottenere un gran numero di link in entrata alla pagina o in generale al sito web, permette di ottenere un buon posizionamento per il sito web. Questo avviene grazie all’algoritmo del motore di ricerca che riscontra per la pagina collegata la stessa affidabilità e credibilità di quello in uscita.

Affinché quindi si riesca davvero ad ottenere il risultato sperato, è necessario partire dalla corretta stesura del testo e quindi puntare sul SEO copywriting, una tecnica che permette al motore di ricerca di trovare rapidamente ciò che abbiamo scritto per sottoporlo all’attenzione dell’utente. Il link in entrata è poi direttamente legato a questa, poiché provenendo da un sito autorevole che tratta un argomento similare permette all’utente di riscontrare l’utilità del prodotto prima ancora della descrizione dello stesso.

Ne consegue che la scelta del network per la linkbuilding non è solo utile, ma necessaria per selezionare le pagine che possano concorrere al buon posizionamento del sito web.