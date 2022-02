Porto Torres, domenica la chiusura della visita pastorale dell’Arcivescovo Gian Franco Saba

Domenica 20 febbraio verrà celebrata la Santa Messa per la conclusione della visita pastorale di Mons. Gian Franco Saba a Porto Torres. L’arrivo in città dell’Arcivescovo è previsto intorno alle ore 9.30 presso la Torre aragonese in Piazza Cristoforo Colombo. Ad accoglierlo ci saranno le autorità religiose, civili e militari in rappresentanza del territorio. Al termine dei saluti partirà la processione in direzione della Basilica dei Santi Martiri Turritani dove alle ore 10.30 verrà celebrato il solenne pontificale presieduto dall’Arcivescovo. La celebrazione sarà trasmessa a partire dalle 10.15 in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Sassari.

Link per la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=SQxZxVM9