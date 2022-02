Porto Torres: celebrazione di chiusura visita pastorale

CELEBRAZIONE DI CHIUSURA VISITA PASTORALE A PORTO TORRES

Domenica 20 febbraio, presso la Basilica dei Santi Martiri Turritani, si è svolta la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Saba per la chiusura della visita pastorale a Porto Torres.

In apertura, rivolgendosi all’arcivescovo, è intervenuto Don Michele Murgia: “Le porto il saluto della Comunità di Porto Torres e la ringrazio a nome di tutti per il tempo trascorso insieme durante queste settimane.

Un tempo condiviso con intelligenza, affetto, preghiera tra cammini e dialoghi.

Sono state tante le occasioni nelle quali abbiamo avuto modo di accompagnare i suoi passi all’interno della nostra comunità, passi che ci hanno riportato alla scoperta di quella dimensione chiesa-casa.

Abbiamo incontrato porte aperte, veri focolari ricchi di umanità fragile e affaticata, semplice, povera, esuberante. Abbiamo incontrato giovani, anziani, famiglie, istituzioni e visitato realtà differenti fatte anche di difficoltà e solitudine.

Tutti sono stati felici di incontrarla, in molti lo hanno fatto per la prima volta. Questa esperienza è stata per noi uno slancio vitale, capace di dare nuova consapevolezza a discepoli e artigiani di comunità. Grazie di cuore per la sua vicinanza”.

La replica di Mons. Gian Franco Saba:

“Grazie a voi per avermi accompagnato, per l’abbraccio e l’accoglienza che ho ricevuto. Ci tengo a salutare i sacerdoti presenti, le autorità militari e civili che rappresentano il territorio.

Stamane ci siamo incontrati presso il porto, e siamo giunti fin qui tutti insieme dove riposano i Santi martiri, nel santuario turritano dove si respirano sempre amore e speranza.

È un’immagine che richiama il popolo in cammino verso Cristo. Continuiamo ad andare verso di lui, lasciandoci guidare dalla sua parola, abbandonandoci al suo abbraccio misericordioso’’.

Durante l’omelia ha poi aggiunto:

“È bello vedere la basilica rappresentata dal popolo di Dio in cammino, è il simbolo tangente del fermento delle quattro comunità parrocchiali della città porto Torres ma non dobbiamo fermarci qui.

Continuiamo a convocare, è questo lo spirito con il quale abbiamo vissuto la visita pastorale”.

Prima della benedizione finale, preceduta dall’intervento dell’assessore al bilancio del Comune di Porto Torres Alessandro Carta, l’arcivescovo ha concluso:

“Grazie di cuore a tutta la comunità, durante queste settimane ho avuto modo di visitare realtà differenti:

sono stato accolto in sede di consiglio comunale per dialogare con l’amministrazione, ho incontrato le autorità che sono presenti anche qui oggi, i mondi della produzione, tutte le associazioni di volontariato e di promozione culturale che svolgono un lavoro molto prezioso all’interno della Comunità.

Grazie a tutti coloro che sono impegnati nei vari ambiti vita apostolica.

Ci tengo a salutare in modo particolare tutti i lavoratori, so che sono giorni delicati per voi. Avete la mia vicinanza e il mio ricordo nella preghiera.

Dedico un pensiero speciale a tutti i sofferenti e gli ammalati che hanno potuto seguirci da casa grazie alla diretta sui canali dell’arcidiocesi’’.

Si conclude così la visita pastorale dell’arcivescovo mons. Saba a Porto Torres, dopo un mese di appuntamenti.

Nei prossimi giorni, in maniera informale e privata, verranno eseguiti gli adempimenti amministrativi nelle singole parrocchie.

