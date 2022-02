Pirri. Pedinava e minacciava l’ex compagna; fermato

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri hanno notificato un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 43 enne del luogo, già gravato da precedenti denunce.

Il provvedimento trae origine dal deferimento in stato di libertà dell’uomo da parte di militari della stessa Stazione, in quanto ritenuto responsabile di atti vessatori ai danni della propria ex compagna 44enne, consistiti in pedinamenti, ingiurie e minacce, che avevano cagionato nella donna un permanente stato di ansia e di paura, al quale si sta cercando di porre rimedio.

L’eventuale perseverare dell’uomo in tali vessazioni potrebbe condurlo presto agli arresti domiciliari o addirittura in carcere.

Michele Tamponi