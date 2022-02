Peste suina, FDI: “Stop embargo! In Sardegna nessun focolaio”

“Sono centinaia gli animali testati e controllati: non c’è alcuna presenza di virus e su questo gli esperti sono concordi” – è quanto dichiarano Monica Pulina e Giovanni Monti, rispettivamente Capogruppo e Consigliere di Fratelli d’Italia Alghero.

“Il nostro rappresentante in parlamento, l’On. Salvatore Deidda, ha presentato una interpellanza urgente al Governo, per chiedere la rimozione dell’embargo sull’esportazione delle carni suine.

L’eurogruppo dei Conservatori Europei Ecr è inoltre già al lavoro per chiedere che l’embargo si limiti ai soli territori comunali in cui dovessero essere riscontrati focolai, e non su tutto il territorio regionale.

Per dare ancora più forza all’iniziativa, crediamo sia giusto che tutti i consigli comunali sardi prendano una posizione sul tema, chiedendo che si liberi un comparto che merita di poter tornare a lavorare e crescere ed esportare i nostri prodotti locali. Per questo ci aspettiamo il supporto di tutta la politica locale.

È giunto il momento di liberare l’economia sarda e i suoi allevatori” – concludono.