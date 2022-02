Percorso salute: check-up gratuito a Cagliari con Blue Sardinia ASD

Sabato 12 febbraio, in Viale Marconi 4 a Cagliari, si terrà il terzo appuntamento del Percorso salute organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia. Una mattinata informativa e di screening che inizierà alle 9.30 e si concluderà alle 12.30, durante la quale i nostri professionisti saranno a vostra disposizione per un piccolo check-up: potrete richiedere il controllo gratuito della pressione, della glicemia e una valutazione del rapporto peso/altezza, oltre che tanti consigli su un corretto stile di vita. La campagna di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano rientra tra le attività del progetto EAT Sardegna finanziato dalla Regione Sardegna che collega lo sport, gli stili di vita attivi e l’alimentazione corretta alla salute e al benessere. Le attività si svolgeranno su appuntamento. Per partecipare è necessario il Green Pass rafforzato e prenotarsi inviando una mail a bluesardiniaformazione@gmail.