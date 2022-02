Percorso Creativo Formativo di Teatro a Cagliari

SCRIVERE SE STESSI

SCRIVERE IL PERSONAGGIO

SCRIVERE LA VITA

Percorso Creativo – Formativo di Teatro e Selezione per Nuove Produzioni TeatroZeta con la Direzione Artistica di Manuele Morgese

19 – 20 – 21 – 22 FEBBRAIO 2022 – CAGLIARI, SALA DEL COMPLESSO DEI GESUITI

Sono aperte le iscrizioni al Percorso Creativo – Formativo di Teatro e Selezione per Nuove Produzioni TeatroZeta SCRIVERE SE STESSI, SCRIVERE IL PERSONAGGIO, SCRIVERE LA VITA con la Direzione Artistica di Manuele Morgese che si terrà a Cagliari, nelle Sala del Complesso dei Gesuiti, dal 19 al 22 febbraio 2022.

Il seminario, articolato in un modulo di 4 lezioni ripetute per 4 mesi, è finalizzato alla messinscena di più spettacoli di carattere sperimentale.

Attraverso l’iter preparatorio tecnico e creativo che parte dalla scrittura e arriva alla costruzione del personaggio, i partecipanti si troveranno a confrontarsi con loro stessi e a scoprire i propri limiti e potenziali nascosti: uno specchio da cui attingere e prendere le dovute distanze.

Il percorso complessivo spazia dal perfezionamento della tecnica vocale, al training attoriale, alle diverse tecniche interpretative, alla costruzione del personaggio, alla regia e allestimento scenico.

INFO E CONTATTI: organizzazione@teatrozeta.it

Tel. 0862.67335 – CELL.3297488830

Manuele Morgese, napoletano di nascita e per formazione, il 27 gennaio scorso con lo spettacolo cronache dalla SHOAH con il jazzista Fabrizio Bosso, è stato protagonista su Rai5 in prima serata per la giornata della memoria.

Reduce da un ultimo grande successo per la regia al Campania teatro festival dello spettacolo SIDDHARTHA di H. Hesse dove ha diretto Mariano Rigillo, vanta una esperienza trentennale in teatro che lo lega a nomi quali Peppino Patroni Griffi, Maurizio Scaparro, Livio Galassi, Pino Micol, Riccardo Reim, Tato Russo e altri.

Direttore artistico della compagnia Teatrozeta con sede a L’Aquila ha diretto quattro teatri e dirige tre cartelloni teatrali tra L’Aquila e Teramo e presto anche a Cagliari.