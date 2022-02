Pensionato narcotizzato e derubato in casa, identificate e denunciate due donne residenti a Iglesias

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia formalizzata il 7 gennaio scorso da un settantenne residente nel capoluogo sardo, pensionato, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, una 42enne di Sestu e una 35enne di Iglesias.

A entrambe, di fatto domiciliate a Iglesias e già note alle forze dell’ordine, è contestato il reato di furto in abitazione in concorso.

Dalle indagini, supportate da un riconoscimento fotografico, è emerso che le due donne, nel pomeriggio del 5 gennaio scorso, insieme a un uomo ancora non identificato, si erano recate a casa del denunciante per bere un caffè. Poco dopo il pensionato avrebbe perso i sensi e, al risveglio, chiesto aiuto ai vicini di casa, che hanno chiamato il 118. Dopo le prime cure, la vittima è stata trasportata al Brotzu per accertamenti.

Il denunciante, tornato a casa, si è reso conto conto di essere stato narcotizzato e ha appurato che di essere stato derubato di un televisore, un telefono cellulare e un portafoglio con 300 euro in contanti. Risultandogli incomprensibile il fatto di essersi addormentato in presenza di quegli ospiti, ha dedotto che non potevano che essere stati loro a compiere il furto all’interno del suo appartamento.