Ottana, obbligo di dimora per un residente accusato di detenzione di droga

L’11 febbraio scorso militari della Stazione CC di Ottana hanno eseguito misura cautelare di obbligo di dimora a carico di un cittadino locale emessa dall’A.G. perché ritenuto responsabile del reato summenzionato, commesso nel novembre scorso, allorquando i Carabinieri lo trovavano in possesso di circa venti kg. di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, in parte sbocciolata, che il medesimo deteneva nel proprio esercizio commerciale e in ovile.