Ospedale “San Martino” di Oristano, pubblicato il bando per l’assunzione di nuovi pediatri

È stato pubblicato oggi dall’Azienda Regionale della Salute, Ares Sardegna, il bando per l’assunzione di nuovi pediatri da destinare all’ospedale “San Martino” di Oristano.

«Si tratta di un’azione concreta messa in campo dalla nostra Asl – spiega il direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria locale di Oristano Angelo Maria Serusi – per dotare il reparto di Pediatria di almeno quattro ulteriori medici, che andranno a sommarsi a quelli già presenti e a sostituire le figure recentemente andate in pensione.

Essendo una selezione per soli titoli, affidata ad Ares, i tempi di conclusione della procedura e quindi l’ingresso dei nuovi professionisti nelle corsie del San Martino dovrebbero essere celeri.

Accanto al bando per il reclutamento dei nuovi pediatri, sempre oggi è stata pubblicata dalla Asl di Oristano la delibera, con il relativo avviso, per il conferimento di un incarico libero professionale a un medico con esperienza in diabetologia pediatrica, che dovrà raccogliere il testimone della professionista, di prossimo pensionamento, a cui sono stati affidati finora i piccoli pazienti diabetici della provincia.

«Stiamo utilizzando e continueremo ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire la piena operatività della Pediatria, così come degli altri reparti e servizi ospedalieri e territoriali – conclude il dottor Serusi – coscienti dell’impegno e dello sforzo che in questo periodo stanno sostenendo i nostri operatori per assicurare alla popolazione servizi sanitari di qualità».