Oristano, presentazione del bando del Fondo CREO

Martedì 15 febbraio, alle 10, nella sala Consiliare del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi) e in diretta streaming sarà presentato alla città il Bando del Fondo CREO.

Il Progetto, inserito tra le iniziative istituzionali volte a promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partner dell’iniziativa CreO (Credito Oristanese) sono il Banco di Sardegna e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Il Bando pubblicato il primo febbraio scorso prevede, oltre all’erogazione del microcredito, la possibilità di ricevere un voucher d’avvio d’impresa a fondo perduto, pari al 20% dell’importo finanziato, quest’ultimo non può superare i 50 mila euro.

“Comune, Banco di Sardegna e Ente Nazionale per il Microcredito operano insieme in una sfida volta a riqualificare un ambito cittadino esteso come quello di Oristano Est nel quale si stanno realizzando una serie di interventi infrastrutturali che necessitano di vitalità grazie anche alle imprese che verranno rilanciate o saranno agevolate a localizzarsi con sedi operative in quell’area – osserva il Sindaco Andrea Lutzu -. L’incontro di martedì servirà per presentare i contenuti del bando al mondo produttivo cittadino (imprese, professionisti, associazioni di categoria, istituzioni) e favorire l’utilizzo di questa importante misura, strategica per lo sviluppo della città”.

“CREO è nato come fondo di dotazione a sostegno dei finanziamenti alle imprese e ai professionisti e ha lo scopo di creare opportunità di crescita e di sviluppo dei soggetti che operano o che intendono operare nell’area di Oristano Est – aggiunge l’Assessore al Bilancio e alla programmazione Angelo Angioi -. Finanziamo anche attività di tutoraggio svolte da professionisti iscritti nell’apposito elenco dell’Ente nazionale per il Microcredito”.

Per Giannina Balia, Responsabile della Direzione Territoriale Sardegna Centro del Banco di Sardegna, “il fondo CREO può senz’altro essere uno strumento strategico per il Territorio: per il Banco di Sardegna, la cui storia e le cui attività sono profondamente intrecciate con lo sviluppo dell’Isola, è importantissimo sostenere e promuovere insieme al Comune di Oristano questa iniziativa. Siamo quindi pronti, come sempre, a dare il nostro fattivo contributo, con la nostra esperienza e consulenza, a tutti coloro che vorranno lavorare per lo sviluppo del Territorio di Oristano e delle sue attività”.

Le domande possono essere presentate, già dal 1° febbraio presso i due sportelli del Banco di Sardegna di Oristano attraverso l’ausilio dei tutor.

Questo il programma della conferenza del 15 febbraio:

10.00

Saluti

Andrea Lutzu, Sindaco di Oristano

Giannina Balia, Responsabile Direzione Territoriale Sardegna Centro – Banco di Sardegna

Paolo Rita, Referente Ente Nazionale per il Microcredito

Angelo Angioi, Assessore alla programmazione – Comune di Oristano

10.30

I principali fondi che il Banco di Sardegna eroga a supporto della PA e delle Imprese

Paola del Fabro, Responsabile Ufficio Finanza di Impresa e Crediti Speciali – Banco di Sardegna

11.00

Presentazione del bando “FONDO CREO” – Oristano EST

Giuseppe Pirisi – Responsabile Microcredito, Banco di Sardegna

L’ingresso alla sala consiliare è a numero limitato per via del perdurare dell’emergenza Covid-19. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Oristano https://www.youtube.com/user/cedcomuneor

Per info via whatsapp: https://wa.me/+393911368181