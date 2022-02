Oristano. Avviso integrazione O.d.G. del Consiglio comunale

Il Comune di Oristano comunica che l’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato in 1^ convocazione per il giorno 22 febbraio 2022 (Martedì) alle ore 18:30 e in eventuale prosecuzione e/o 2^ convocazione per il giorno 24 febbraio 2022 (Giovedì) alle ore 18:30 deve intendersi integrato con quanto segue.

Adozione strumento attuativo del programma integrato di riordino urbano denominato “Oristano ovest. Nuove connessioni per il margine occidentale di Oristano” e conseguente adozione della variante urbanistica non sostanziale del tratto finale della circonvallazione ovest.