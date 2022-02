Oristano, Andrea Lutzu: “Sulla Sartiglia c’è una sostanziale condivisione del progetto tecnico”

“Sulla Sartiglia c’è una sostanziale condivisione del progetto tecnico che abbiamo illustrato questa mattina in Prefettura. Rimane da approfondire qualche dettaglio legato essenzialmente al passaggio del corteo dei cavalieri in via Duomo e al tradizionale momento dell’incrocio delle spade. La cautela in questi casi è doverosa, ma siamo fiduciosi”. Traspare un cauto ottimismo dalle parole del Sindaco e Presidente della Fondazione Oristano, Andrea Lutzu, all’uscita dalla riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. A rappresentare le posizioni degli organizzatori, insieme al Sindaco Lutzu, c’erano il Presidente dell’Istituzione Sa Sartiglia Luigi Cozzoli, il Direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino e il Coordinatore tecnico Filippo Uras. Il progetto tecnico illustrato in Prefettura prevede un limitato programma con la vestizione dei componidoris nelle sedi dei due Gremi, in via Aristana e via Solferino, la sfilata dei cavalieri fino alla via Duomo, la benedizione della città e l’incrocio delle spade. Con analoghe modalità, lunedì 28 febbraio, dovrebbe svolgersi la Sartigliedda organizzata dalla Pro Loco. “Già da oggi ci metteremo al lavoro per definire meglio gli aspetti relativi al passaggio del corteo in via Duomo e alla possibili criticità derivanti dalla presenza del pubblico con l’obiettivo di avere velocemente una proposta definitiva” conclude il Sindaco Lutzu.