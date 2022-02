Operazione Foca Monaca: parte il webinar LIPU sulla vita delle coste

Parte venerdì 4 febbraio il percorso formativo rivolto ai cittadini per imparare a conoscere e difendere la vita delle coste, organizzato dall’associazione EARTH GARDENERS, in collaborazione con la Cooperativa Diomedea e la LIPU nell’ambito del progetto Operazione Foca monaca.

I quattro incontri “Per saperne di più” non saranno svolti in presenza, originariamente ospitati nei locali della Biblioteca Comunale di Oristano, ma trasmessi solo online, almeno sino a quando la situazione pandemica non sarà in linea anche in Sardegna con la sicurezza di tutti.

Il primo appuntamento dal titolo “La Citizen Scienze: i cittadini protagonisti della ricerca scientifica” verrà trasmesso dalle 16 in diretta webinar sulle pagine Facebook dell’associazione Earth Gardeners (https://www.facebook.com/earthgardeners) e della libreria di Sassari Messaggerie sarde (https://www.facebook.com/messaggeriesarde).

advertisement

Il progetto, partito a settembre da Sassari e patrocinato dal Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena, dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara a Villasimius e dal Comune di Oristano, coinvolti gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente, mira a formare cittadini consapevoli che, pur non operando nel settore scientifico, vogliono acquisire competenze nella raccolta e nell’analisi di dati, nell’osservazione scientifica di fenomeni naturali e nella loro elaborazione. Seminari, laboratori e attività sul campo impegneranno i partecipanti anche in modo diretto nell’osservazione e nello studio delle aree territoriali individuate per scoprire, attraverso le pratiche ormai internazionalmente diffuse e definite con il nome di Citizen Science, come organizzare un’attività scientifica partecipata, condivisa e volontaria per creare dei network permanenti sul territorio, coinvolgendo le comunità locali.

I quattro incontri formativi vedranno la partecipazione di scienziati ed esperti: venerdì 4 febbraio interverrà, tra gli altri, Franca Zanichelli, già direttore del Parco Regionale del Taro e del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Info e contatti

Agli appuntamenti possono partecipare cittadini adulti, docenti e studenti che abbiano compiuto i sedici anni. La presenza congiunta di cittadini con diverse esperienze e di docenti servirà ad integrare i diversi saperi e ad arricchire i materiali che verranno prodotti.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero 3201503543 o scrivendo a info@earthgardeners.it.

La partecipazione è gratuita. Il programma completo degli incontri, moderati da Carlo Milia, biologo, formatore e divulgatore scientifico, socio e membro del direttivo di EARTH GARDENERS, è disponibile sul sito dell’associazione al seguente link.