Olbia, Giornata Mondiale del Malato: la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la sofferenza delle persone

In occasione della celebrazione annuale della Giornata Mondiale del malato, in programma venerdì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti, presiederà la Santa Messa nella chiesa di N. S. De La Salette a Olbia. Concelebreranno il parroco, don Gianni Sini, don Gian Franco Cascioni, vice parroco, padre Gianfranco Zintu, superiore dei Missionari della Consolata di Olbia, padre Massimiliano Sira, frate cappuccino della parrocchia di Sant’Ignazio di Laconi di Olbia. Il significato della XXX Giornata del Malato nella quale la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la sofferenza e la fragilità delle persone, nella quale i malati diventano protagonisti è nel titolo scelto da Papa Francesco: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”, un passo tratto dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,36). Nella parrocchia di via Pisano, si ritroveranno numerose associazioni del Nord Sardegna: l’Oftal, l’Unitalsi, Villa Chiara, la Casa di San Giuseppe di Golfo Aranci, le ambulanze della Croce Rossa e Croce Bianca, da diverse parrocchie della città e diverse altre associazioni, come “Un incontro una speranza”. I volontari accompagneranno i malati sia in sedia a rotelle che barellati. Si tratta di circa 100 malati che avranno la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria della Messa assieme a tutta la comunità parrocchiale e di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teleregione canale 88 del digitale terrestre e si svolgerà nel rispetto delle normative previste per contenere la pandemia da Covid19.