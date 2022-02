Olbia – Air Italy, colloqui in corso per l’assunzione di 60 manutentori in SEAS

Hanno preso il via i colloqui per 110 ex manutentori della compagnia aerea Air Italy interessati alla possibilità di assunzione all’interno del Gruppo SEAS (South East Aviation Services), leader nel settore della manutenzione aeronautica. Gli incontri si svolgeranno nella sede del Centro per l’impiego Cpi di Olbia.

Hanno preso il via i colloqui per 110 ex manutentori della compagnia aerea Air Italy interessati alla possibilità di assunzione all’interno del Gruppo SEAS (South East Aviation Services), leader nel settore della manutenzione aeronautica. Gli incontri si svolgeranno nella sede del Centro per l’impiego Cpi di Olbia.

L’obiettivo di SEAS è quello di inserire nel proprio organico 60 nuovi elementi (tecnici manutentori), partendo da soggetti che abbiano già maturato esperienze professionali in questo ambito specifico. Nonostante l’assunzione sia diretta e immediata, l’accordo prevede che il personale reclutato effettuerà inoltre un percorso formativo in AEA (Aircraft Engineering Academy), scuola di formazione nata per volontà di SEAS con lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate.

SEAS oggi è un’importante realtà presente in diversi scali nazionali e internazionali e si è

assicurata un ruolo di primo piano nel settore della manutenzione aeronautica grazie al suo

approccio dinamico alle nuove sfide.

advertisement

Particolarmente soddisfatto dell’operazione anche il CEO di SEAS, Alessandro Cianciaruso:

«Quella con la Regione Sardegna è una collaborazione importante, che rappresenta una grandissima opportunità non solo per il comparto della manutenzione aeronautica, ma anche per il territorio e tutte le persone coinvolte. SEAS e AEA, da sempre, si occupano di formare i giovani al mondo del lavoro, fungendo da anello di congiunzione tra un percorso di istruzione completo e un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Desidero ringraziare l’Unione Generale del Lavoro per aver agevolato gli incontri tra il nostro gruppo e le istituzioni coinvolte, sposando così un progetto di valorizzazione e promozione dell’occupazione locale»