The Right Stuff: “Mad World”, rivisitazione rub-a-dub del classico dei Tears for Fears

Disponibile su YouTube ed in free download il nuovo singolo e lyrics video dei The Right Stuff con la partecipazione di Tahnee Rodriguez, Bettah Ferrari e Ras Mat I.

Cover di un classico dei Tears for Fears datato 1982, viene rielaborato dal trio The Right Stuff in una originale rivisitazione rub-a-dub. La parti vocali vedono alternarsi le due bellissime e complementari voci di Tahnee Rodriguez e Bettah Ferrari in un avvincente botta e risposta inframezzato dall’accattivante e ritmico dj style di Ras Mat I.

Un brano che la band ha voluto fortemente rilasciare in questo periodo per l’attinenza con il momento storico. Si può forse dire che non stiamo vivendo più che mai in un “folle mondo” dove tutti “corriamo in tondo” senza mai raggiungere una meta? Il senso di tristezza e solitudine della canzone si fonde straordinariamente con la distanza sociale a cui siamo stati costretti negli ultimi anni.

BIO BREVE