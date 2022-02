Nuova edizione della rassegna Musicanova

Sala Sassu venerdì 4 alle 19

Sul palco l’Ensemble XIEMA

Prossimo appuntamento l’Hybrid Ensemble di Cagliari

Si rinnova anche in questo nuovo anno accademico del Conservatorio Canepa l’appuntamento con la rassegna “Musicanova” che venerdì 4 in Sala Sassu alle ore 19. presenta un concerto dell’Ensemble XIEMA. Il nome della formazione fa riferimento all’International Ensemble Modern Academy. un’accademia per giovani musicisti dediti ai linguaggi della contemporaneità i cui docenti cono i membri stessi del celebre Modern Ensemble di Francoforte.

I giovani musicisti tedeschi sono in Sardegna per seguire al Conservatorio uno stage su tecniche e linguaggi contemporanei, molto seguito anche dagli allievi del Canepa.

Di particolare interesse, nel programma la presenza di due brani di autori sassaresi, risultati vincitori di una selezione interna bandita a questo scopo.

Accanto a brani di repertorio quali “Muro d’orizzonte” di Salvatore Sciarrino e “Ottetto” di George Benjamin, potremo quindi ascoltare in prima esecuzione assoluta: “A cold dead body” di Mario Carta Relativity di Claudio Panai.

L’appuntamento successivo è fissato per giovedì 17 febbraio con l’Hybrid Ensemble di Cagliari, concerto offerto al Conservatorio dall’Associazione Laborintus.

L’ensemble è formato da Enrico Di Felice flauto e flauto in sol, Raffaele Bertolini clarinetto e clarinetto basso, Fabrizio Casti e Roberto Zanata elettronica audio/Video.

Si tratta di un progetto audio visuale nel quale saranno presentate opere di Andrea Nicoli, Fabrizio Casti, Pantaleo Leonfranco Cammarano e Roberto Zanata.