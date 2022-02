Nuoro. Stupefacenti, truffa e lesioni personali

Le ultime attività dei carabinieri nella Provincia di Nuoro.

Si libera della marijuana e tenta la fuga

I Carabinieri della Stazione di Teti (NU), nel corso di un servizio di controllo del territorio, a conclusione di una mirata attività di osservazione, segnalavano all’autorità amministrativa un giovane poiché trovato in possesso di gr.30 di marijuana, di cui lo stesso cercava di liberarsi dandosi alla fuga e lanciando la bustina di cellophane contenente lo stupefacente, poi recuperata dai militari.

Deferimento in s.l. per lesioni personali a seguito di sinistro stradale con feriti

I Carabinieri della Stazione di Sorgono (NU), a conclusione di accertamenti e ricostruzione del sinistro stradale con feriti avvenuto in Ovodda (NU) nel dicembre 2021, hanno deferito in s.l. un giovane, per aver cagionato lesioni personali gravi ad uno dei passeggeri dell’auto che conduceva e con la quale causava il sinistro, andando ad impattare su un’auto in sosta.

Truffa aggravata per risarcimento assicurativo a seguito di investimento animale selvatico

Carabinieri della Stazione di Lula hanno denunciato in stato di libertà due uomini contestando loro i reati di uccisione di animali e tentata truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. I due, dopo un sinistro stradale causato asseritamente dall’attraversamento di un animale selvatico, a distanza di tempo ponevano fraudolentemente nei pressi della sede stradale dell’incidente la carcassa di un animale, richiedendo l’intervento dei Carabinieri allo scopo di farne certificare la presenza, così da essere agevolati nell’ottenere poi il risarcimento assicurativo tramite Regione Sardegna, competente nella gestione della fauna selvatica.