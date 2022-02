Nuoro: 5 persone denunciate per truffe on-line e frodi informatiche

Il Comando Provinciale di Nuoro ha bloccato numerose truffe on-line e frodi informatiche, denunciando 5 persone.

In particolare l’attività di contrasto è stata operata dai Carabinieri della Compagnia di Isili in tre diversi casi:

Tentata frode informatica: 3 persone denunciate

Fingendosi al telefono operatori bancari, avevano convinto l’ignaro utente a fornire i dati del proprio conto corrente con i quali, subito dopo, hanno tentato di eseguire un bonifico di € 5.000,00 su una carta prepagata non andato poi a buon fine grazie alle procedure di sicurezza dell’istituto di credito. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di risalire alla loro identità.

Truffa on-line: 1 persona denunciata

Pubblicando sul web l’annuncio di vendita di una polizza per auto ad un prezzo vantaggioso, aveva indotto via filo la vittima ad eseguire un bonifico di € 400,00 per il suo acquisto. Ricevuto il pagamento, il sedicente operatore ha fatto perdere le proprie tracce. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di dimostrare l’inesistenza della polizza e di risalire all’intestatario del conto corrente destinatario del pagamento.

Truffa on-line: 1 persona denunciata

Dopo aver pubblicato su un sito web l’annuncio di vendita di una scrivania, l’inserzionista era stato indotto con raggiri da un potenziale acquirente a recarsi presso uno sportello ATM e ad accreditargli la somma di circa € 300,00. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di risalire all’intestatario della carta usata per ricevere il pagamento.