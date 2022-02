Meteo: Tempo stabile ma non sempre sereno sulla Sardegna

SABATO: Rovesci, temporali e calo termico con neve fin verso i 700-800m, una saccatura artica affonda il colpo sull’Italia generando un vortice ciclonico sul Tirreno, che coinvolgerà anche la Sardegna. Tempo marcatamente instabile sull’Isola con rovesci e anche temporali in particolare sul comparto nordoccidentale, qui con anche grandinate. Precipitazioni invece più occasionali sul versante sud-orientale della Sardegna con anche spazio per aperture. Temperature in netto calo, specie sul versante nord dell’Isola dove la neve potrà spingersi sin verso i 700-800m. Venti sostenuti o a tratti forti da Nord.

