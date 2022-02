Mattarella: Mura (Pd), consegna agenda per il Paese

Nel suo discorso vasto e pieno di contenuti, il presidente Mattarella ci ha consegnato una vera agenda delle priorità per il Paese. Tutti i temi toccati riguardano la vita dei cittadini, l'efficienza delle istituzioni e le riforme indispensabili

affinché il Paese sia messo nelle condizioni di essere più forte e giusto, per tutti e per ciascuno.

L’appello al lavoro dignitoso, alle opportunità per le donne, alla rimozione delle disuguaglianze, alla dignità di un lavoro che non uccida, sfida Governo e Parlamento a operare per eliminare piaghe e promuovere diritti”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), commentando il discorso d’insediamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.