Masainas – “Chi partecipa conta!”: Formazione e impresa per lo sviluppo locale sostenibile.

Si è chiuso giovedì 20 gennaio “Chi partecipa conta!” il ciclo di percorsi di “formazione e impresa per lo sviluppo locale sostenibile” che negli ultimi anni ha visto come protagonisti alcune centinaia di donne e uomini del Sulcis Iglesiente.

Terminati con un evento finale i percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa nel Sud Ovest della Sardegna, promossi dal Gal, dal Flag e dall’agenzia formativa Ifold.

Si è chiuso giovedì 20 gennaio “Chi partecipa conta!” il ciclo di percorsi di “formazione e impresa per lo sviluppo locale sostenibile” che negli ultimi anni ha visto come protagonisti alcune centinaia di donne e uomini del Sulcis Iglesiente.

Con un evento finale è terminato l’ultimo dei progetti ancora attivo che ha chiuso idealmente l’intero ciclo, composto da 2 percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo e 9 percorsi di formazione green jobs, sullo sviluppo rurale e costiero sostenibili.

Durante l’evento, svoltosi online, sono stati presentati i risultati raggiunti, sentite le testimonianze di chi ha preso parte ai percorsi e – grazie alla partecipazione di rappresentanti della Regione Sardegna e di esperti di settore – sono state presentate ai partecipanti ulteriori opportunità di sviluppo e di rete.

advertisement

I progetti sono stati promossi a partire dal 2017 nel territorio del Sud Ovest della Sardegna dal GAL Sulcis Iglesiente, dal FLAG Sardegna Sud Occidentale e dall’agenzia formativa IFOLD, con il supporto tecnico della società Poliste.

Finanziati dalla Regione Sardegna con fondi FSE per la Green&Blue Economy, in poco meno di 5 anni di attività hanno coinvolto 273 partecipanti in percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa, incentrati sullo sviluppo locale sostenibile, sia rurale che costiero. I percorsi legati alla sfera rurale hanno avuto il GAL come partner, quelli legati alla sfera costiera invece il FLAG.

«Abbiamo progettato questi percorsi nel 2016 – spiega Nicoletta Piras, direttrice del FLAG e del GAL – portando nel territorio oltre un milione e 600 mila euro di fondi europei per la formazione e il supporto e l’accompagnamento per la creazione di impresa. Certi che lo sviluppo locale sostenibile sia il futuro del nostro territorio».

Tutte le attività sono state gratuite e rivolte ai residenti o domiciliati in Sardegna, occupati e disoccupati, con differenti titoli di studio. Particolare attenzione è stata posta sulla partecipazione femminile alle attività. La provenienza dei partecipanti è stata omogenea da tutto il territorio del Sud Ovest della Sardegna.

«I numeri e i risultati di questi percorsi – dichiara Cristoforo Luciano Piras, presidente del FLAG e del GAL – testimoniano che in tanti vogliono formarsi e fare impresa sul territorio: noi stiamo facendo di tutto per sostenerli e per costruire con loro un nuovo modello di sviluppo basato sulla valorizzazione delle eccellenze e del capitale umano locali».

I numeri di “Chi partecipa conta!”

Percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo:

2 percorsi (1 sullo sviluppo rurale sostenibile e 1 sullo sviluppo costiero sostenibile)

7 edizioni

120 iscritti

94 partecipanti hanno ottenuto la certificazione (50 donne e 44 uomini)

350 ore di formazione in aula

210 ore di consulenza piccoli gruppi

7.200 ore di consulenza individuale

1 milione di € di budget

Percorsi di formazione green jobs

9 percorsi (4 sullo sviluppo rurale sostenibile e 5 sullo sviluppo costiero sostenibile)

153 iscritti

88 partecipanti hanno ottenuto la certificazione (38 donne e 50 uomini)

1.750 ore di formazione totali

600 mila € di budget