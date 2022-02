Marmilla, ecco la programmazione del sistema bibliotecario per il nuovo anno

Un 2022 anche da “investigatori” nelle venti biblioteche della Marmilla

Animazione alla lettura e laboratori. Ma anche “Cadavere in biblioteca”

Duecentotrentaquattromila volumi da prendere in prestito o da consultare nelle venti biblioteche del sistema. E’ il tesoro culturale del sistema bibliotecario della Marmilla, gestito dall’Unione di comuni “Marmilla”. Ma anche nel 2022 le attività del patto di ferro fra le venti biblioteche del territorio non si esauriscono qui. La cooperativa “Agorà”, che gestisce il sistema per conto dell’Unione Marmilla, ha pubblicato una brochure con tutte le iniziative previste nel nuovo anno. “Perché le nostre biblioteche sono oramai diventate dei punti di incontro per le comunità locali”, ha spiegato Marta Corona, responsabile del servizio del sistema bibliotecario dell’Unione, “non sono solo luoghi di consultazione e prestito, ma da diversi anni oramai assolvono anche alla missione di centri di aggregazione con laboratori pensati per le diverse fasce d’età, che in alcuni momenti si incontrano. Non solo. Ancora attività di animazione alla lettura, visite per le scolaresche”. Biblioteche, che non si sono mai fermate neanche nelle fasi più difficili e delicate della pandemia. “Dal primo lockdown del 2020 abbiamo proposto iniziative a distanza attraverso i nostri canali social, come la presentazione di libri. E, non appena si sono potute riprendere le attività in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, abbiamo accolto di nuovo bambini, ragazzi, adulti e anziani nelle nostre strutture”. Biblioteche, dunque, culle della socializzazione in piccole comunità, dove davvero le occasioni di incontro e confronto sono sempre più rare.

LA BROCHURE Le operatrici e gli operatori culturali della cooperativa “Agorà” hanno realizzato una brochure con tutte le attività previste nel 2022, che in questi giorni viene diffusa in ognuno dei venti comuni del sistema bibliotecario. Si chiama “Progetto 2022” e riguarda le biblioteche di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca.

LA LETTURA “Nessun uomo è un’isola, ogni libro è un mondo” è la frase di Gabrielle Zevin che campeggia nella brochure, scelta dalla cooperativa proprio per sottolineare l’importanza del rapporto con i libri e la lettura nella vita di ogni individuo. Confermate dunque nel sistema bibliotecario della Marmilla anche per il 2022 le attività di promozione alla lettura, già proposte negli scorsi anni. La stessa cooperativa ha spiegato: “Le biblioteche hanno come obiettivo principale la diffusione del piacere della lettura attraverso un vissuto emozionale positivo, ovvero con la trasformazione della lettura in un gioco creativo e divertente”. Per avvicinare soprattutto i ragazzi al piacere delle lettura ci saranno ancora le visite guidate nelle biblioteche, rivolte soprattutto agli alunni di materne, elementari e medie dei venti paesi. Ed ancora in occasioni di ricorrenze importanti durante l’anno saranno allestiti scaffali tematici e organizzati gruppi di lettura, proprio come è successo pochi giorni fa per la Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah. Confermato anche il prestito domiciliare.

LE ATTIVITA’ Poi tante attività. A iniziare dalla creazione di un giornalino o di un blog. I ragazzi potranno diventare “bibliotecari per un giorno”. Poi la curiosa proposta “Cadavere in biblioteca”: viene scelto un libro giallo e si invitano i ragazzi a leggerlo. La bibliotecaria da poi degli indizi, utili per rispondere a dei quesiti riferiti alla storia contenuta nel libro giallo. Piccoli utenti, che diventano dunque “investigatori” e si cimentano anche nella scoperta dell’assassino. Ancora il festival letterario e tanti laboratori: educazione stradale, lingua inglese, lingua sarda. Ancora la cooperativa Agorà ha annunciato: “Realizzeremo almeno un’attività mensilmente in ogni biblioteca, che sarà pubblicizzata tramite un’apposita locandina”.