Marina Militare, Pucciarelli: alla Spezia progettualità per realizzare polo nazionale strategico della subacquea

La Spezia, 11 febbraio 2022. “La mia visita, insieme all’Onorevole Gianluca Rizzo Presidente della Commissione Difesa della Camera, al comprensorio militare nell’area San Bartolomeo di La Spezia, storica sede di ciò che è oggi il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare – il CSSN –, è allo stesso tempo occasione per tenere vivo il legame con articolazioni qualificanti delle nostre Forze Armate sul territorio – nel caso specifico anche legata a quello di mia provenienza –, nonché opportunità per approfondire ogni utile valutazione preliminare rispetto al progetto di realizzare un ‘polo nazionale della subacquea’, oggetto di un costruttivo dibattito parlamentare che individua proprio a La Spezia, nel CSSN, la sede ove ubicarlo, allo scopo di valorizzare, implementare e promuovere le abilitanti potenzialità e la riconosciuta competitività dell’Italia nel campo cosiddetto underwater.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Senatore Stefania Pucciarelli durante la visita a questo Centro di La Spezia della Marina dell’11 febbraio 2022.

Dare al nostro cluster underwater uno strumento forte come un siffatto fulcro di aggregante innovatività – ha proseguito Pucciarelli – significa mettere a disposizione della collettività maggiore efficacia operativa, innovazione tecnologica e sviluppo economico a tutto campo.

La sua finalizzazione è quindi obiettivo che merita la massima attenzione, per catalizzarvi e sinergizzare le nostre straordinarie capacità di settore, sul piano strategico, tecnologico, economico, accademico e della ricerca, in modo da creare anche un modello economico di sviluppo del settore, favorendo e consolidando altresì una rete permanente di collaborazione tra tutte le realtà coinvolte. Consapevole di questa esigenza, ritengo vincente la scelta di fare riferimento a questo centro di eccellenza della Marina Militare; un solido ‘germe di cristallizzazione’ per favorire la nascita di una progettualità importante, con una sua complessità intrinseca, e per agire, in prospettiva, da apripista nell’attivare analoghe iniziative di aggregazione, ricerca e sviluppo su altri ambiti e domini strategici.

Da Sottosegretario alla Difesa, nel corso del mio intervento del 10 dicembre scorso in IV Commissione Difesa alla Camera, ho auspicato che a livello governativo si possano valutare iniziative volte a individuare le idonee risorse economiche, anche cogliendo la favorevole contingenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

Il Sottosegretario Pucciarelli ha concluso la sua visita rinnovando la stima ed il ringraziamento a tutto il personale del CSSN “per l’elevata professionalità espressa quotidianamente nella gestione dei processi di Ingegneria del Supporto Logistico per lo Strumento Navale e nell’esercizio della funzione di centro per la sperimentazione e lo sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della Forza Armata, assicurate con capacità e competenze ampiamente riconosciute ed apprezzate, in taluni casi addirittura uniche nel panorama nazionale.”