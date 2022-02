Maria Del Zompo membro CSS, Mura (Pd): “Competenza riconosciuta”

La soddisfazione della Pesidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) nell’apprendere la nomina di Maria Del Zompo al Consiglio superiore di Sanit à.

“Le auguro buon lavoro già sapendo che continuerà a farsi onore portando le migliori competenze della nostra Sardegna in un organo autorevole e strategico per la salute nazionale. La nomina di Maria Del Zompo è il giusto riconoscimento a una donna che saputo stringere assieme alta professionalità scientifica, capacità manageriale e attiva sensibilità per le pari opportunità e i diritti, mantenendo sempre una cordiale dimensione umana. L’abbiamo apprezzata prima donna rettore all’Università di Cagliari, confido sarà un riferimento per la sanità sarda” – conclude Mura.