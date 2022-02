Lungodegenza ospedale Alivesi, Piu: “Piccolo tassello del disastro sanità sarda”

Il consigliere regionale dei Progressisti, Antonio Piu, componente della Commissione Sanità, è intervenuto stamane nel corso dell’assemblea pubblica organizzata per la vertenza della chiusura della Lungodegenza dell’ospedale Alivesi di Ittiri .

“L’Alivesi è un piccolo tassello di un disastro che sta cadendo sulle nostre teste.

A Sassari non abbiamo infermieri al pronto soccorso, non abbiamo oss, non abbiamo medici. Le sale operatorie che lavorano solo in alcuni giorni perché non c’è personale sufficiente per coprire i turni.

La sanità di prossimità è formata dalle persone di famiglia. Chi sta male oggi viene curato da un familiare, non è curato dal sistema sanitario e questa Giunta regionale continua a dimostrare che, nonostante ci siano i fondi, non sono in grado di programmare per mettere nelle condizioni i caregivers di potersi occupare dei propri cari, quindi figuriamoci se hanno intenzione di sistemare la sanità negli ospedali.

Mi metto a disposizione come componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale per la vertenza dell’Alivesi, ma non bastano le piazze, occorre studiare proposte e presentarle e, se queste proposte non vengono accettate, ci sono responsabilità politiche chiare da parte di chi si oppone“.