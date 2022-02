Lorenzo Cossu, 17 anni il primo e più giovane pilota sardo al Campionato italiano GT

Cagliari, 9 febbraio 2022. E’ ufficiale lo ha confermato la S.R.&R.-Scuderia Ravetto & Ruberti srl, in una nota stampa. Sarà Lorenzo Cossu, nato a Cagliari il 3 novembre 2004 di Assemini, il pilota che rappresenterà la scuderia di Verona nei campionati italiani GT 2022 classe Endurance alla guida di una Ferrari 488 Challenge EVO, una racing con un motore turbo, V8 da 3,9 litri e 670 CV. Lorenzo Cossu, 17 anni anni, è il più giovane pilota sardo a partecipare al Campionato italiano Gran Turismo, classe Endurance. Studente dell’Istituto Tecnico “Dionigi Scano” di Cagliari con indirizzo meccatronica-energia ha iniziato a gareggiare all’età di 9 anni. Il programma. Primo appuntamento il 15 maggio all’autodromo di Pergusa in Sicilia, poi il 17 luglio al Mugello in Toscana, il 18 settembre nella pista di Vallelunga e il 9 ottobre a Monza. Un appuntamento che l’anno scorso è stato seguito da oltre 73 mila spettatori e seguito da 52 emittenti, 13 regioni e 100 ore di trasmissioni complessive. advertisement Un grazie particolare alla Scuderia Ravetto & Ruberti srl, Elèt eventi, Street Sardinia, Fondazione di Sardegna, Asd Master Driving Camp Guidare Sicuri, SKindoor & outdoor, Gruppo Optima & Co., Spanu Bottarga e Simone Leinardi.