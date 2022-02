L’Italia al centro del panorama internazionale con il Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia): “Il Pil italiano è al 6,5 %. I numeri antecedenti alla pandemia ci dicono che il turismo rappresenta circa il 12% del Pil italiano e che il turismo culturale rappresenta una fetta non inferiore al 3%. E’ ora che dobbiamo cogliere questa grande opportunità anche in ottica PNRR. Bene ha fatto Ferrara Fiere a rilanciare con forza, in queste ore, la ripartenza e ad annunciare lo svolgimento di RESTAURO nel mese di Giugno. Dunque ritorna il Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali che pone l’Italia al centro del panorama internazionale. La notizia è stata annunciata da Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Fiere”.

“L’Italia registra una crescita del 6,5% del Pil. I numeri antecedenti alla pandemia ci dicono che il turismo rappresenta circa il 12% del Pil italiano e che il turismo culturale rappresenta una fetta non inferiore al 3%. E’ ora che dobbiamo cogliere questa grande opportunità anche in ottica PNRR.

Dobbiamo puntare su quei musei a cielo aperto dei quali l’Italia è ricca e penso al patrimonio ambientale, naturalistico, culturale ed archeologico che non possono più vedere una promozione e valorizzazione divise, staccate. Il patrimonio ambientale, soprattutto quando fa da contesto a tradizioni popolari, a monumenti culturali ed archeologici è patrimonio culturale.

Bene ha fatto Ferrara Fiere a rilanciare con forza, in queste ore, la ripartenza e ad annunciare lo svolgimento di RESTAURO nel mese di Giugno. Dunque ritorna il Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali che pone l’Italia al centro del panorama internazionale.

La notizia è stata annunciata da Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Fiere. Un grande appuntamento che ritorna a tre anni dall’ultima edizione svoltasi nel “lontano” 2019! Anche questo è un segnale di ripartenza del Paese”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.