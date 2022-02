Legione Carabinieri Sardegna, le ultime notizie dalle compagnie di Tonara e Siniscola

Compagnia di Tonara:

DENUNCE PER TRUFFA.

I Carabinieri della Stazione di Ovodda denunciavano soggetto residente in provincia di Napoli per aver truffato a cittadino di Ovodda una somma di 212,00 euro a fronte del pagamento di una falsa polizza assicurativa. Indagini in corso.

advertisement

I Carabinieri della Stazione di Gadoni dopo accertamenti fatti denunciavano due cittadini residente in provincia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili di essersi impossessati della somma di 950€ versata per vendita di auto mai consegnata alla denunciante.

Fuga di gas.

I Carabinieri della Stazione di Ortueri, il 12.02.2022, nel corso di un servizio di controllo del territorio, su richiesta di un privato cittadino, intervenivano presso un’abitazione per una fuga di gas. Con l’utilizzo di un palanchino i militari entravano all’interno dell’abitazione verificando l’ambiente saturo di gas, provvedevano immediatamente a chiudere la bombola della stufa, aprire le finestre del bagno, del soggiorno, la porta del cortile e staccavano il contatore dell’energia elettrica. Fatti allontanare i presenti accertavano la presenza di un uomo seduto sul divano apparentemente senza funzione vitale, garantivano l’intervento dei sanitari del 118 di Sorgono dove veniva trasportato all’esterno dalla finestra del soggiorno ed elitrasportato presso l’ospedale SS annunziata di Sassari, dove veniva ricoverato e tenuto in stato di coma farmacologico.

Compagnia di Siniscola:

Tra l’11 ed il 20 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in quel comune un automobilista per guida senza patente ed uno per guida in stato di ebrezza, cinque le persone denunciate dai Carabinieri di Budoni per concorso in una truffa online.

I Carabinieri di Galtellì hanno deferito un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana.