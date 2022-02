Lega Sardegna: Giagoni difende il finanziamento al Sotacarbo di Carbonia

Il coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier, Dario Giagoni, ha dichiarato che la Lega difende le risorse stanziate e l’istituto di ricerca Sotacarbo di Carbonia.

“Finanziare la ricerca e l’occupazione qualificata è segno di volersi occupare del futuro. Quanto detto da alcuni esponenti dell’opposizione circa le risorse stanziate è assurdo”.

“Le polemiche sterili sollevate da alcuni colleghi consiglieri non sono solo paradossali, soprattutto se affiancate alle frasi di manifesta vicinanza espresse poco più di dodici mesi fa a favore dell’azienda, ma sono anche il chiaro segnale di una vera e propria mancanza di conoscenza delle realtà Regionali.

La Sotacarbo è una vera e propria eccellenza a livello internazionale, membro del consorzio europeo Eccsel e, dal 1989, rappresentate dello IEA Clean Coal Centre per il MISE. Può un centro di ricerca di tale livello essere sminuito dalla bramosia di taluni di andar contro le scelte lecite e ponderate della maggioranza? Decisamente no. Faccio mio l‘invito rivolto dai sindacati agli esponenti politici dei vari partiti a recarvisi in visita, io e il collega Michele Ennas lo abbiamo già fatto e abbiamo toccato con mano l’importanza di sviluppare correttamente i temi del futuro. La Lega ha garantito allora il massimo impegno e oggi lo ribadisce con ancor più convinzione.”- conclude Giagoni.