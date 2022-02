Le migliori licenze per i siti italiani di scommesse offshore

Le migliori licenze. Oggi sono ormai numerosissimi i portali di scommesse sportive online disponibili. Spesso, gli scommettitori inesperti devono affrontare l’arduo compito di capire se stanno per apire un conto su un sito affidabile.

Pertanto, prima di aprire un conto in qualsiasi bookmaker online, è bene accertarsi della legalità della piattaforma. Quest’ultimo deve essere affidabile finanziariamente e sicuro per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Il modo più semplice per determinare se un bookmaker sportive offra un ambiente di gioco sicuro ed equo è verificare chi ha rilasciato la licenza. Pertanto, si consiglia di cercare dei bookmaker approvati da un ente governativo di un paese che abbia regolamentato questo settore.

Oggi la maggior parte dei bookmaker online preferisce dei tipi di licenza che permettano l’apertura di conti a residenti in diverse nazioni del mondo. In Italia sono chiamati bookmaker non AAMS e indicano quei siti che rispettano le norme di paesi esteri accettando giocatori italiani.

Questi sono siti stranieri che per politica commerciale decidono di operare contemporaneamente in diversi paesi del mondo ma con una licenza unica. Questa politica commerciale è sempre più comune e le informazioni vengono solitamente visualizzate nella parte inferiore della home page del bookmaker.

Vantaggi dei bookmaker offshore

L’ottenimento di una licenza per il gioco a distanza è la procedura necessaria per gestire legalmente un bookmaker online.

Una corretta giurisdizione offshore presenta generalmente i seguenti vantaggi:

un bookmaker online registrato in un paese straniero offre il diritto di accettare giocatori da tutto il mondo;

si riduce legalmente la tassazione;

diventa possibile utilizzare diversi tipi di valute e la loro conversione.

Anche dal punto di vista dello scommettitore ci sono dei vantaggi. Infatti, una tassazione meno pesante sul bookmaker spesso si traduce in offerte, promozioni e bonus più generosi. Anche l’offerta di sport su cui scommettere è ampia e variegata.

Tipi di licenze dei siti di scommesse offshore

In genere in base al tipo di attività che si vuole mettere in piedi esistono diversi tipi di licenza. A ognuna di queste corrisponde uno o più tipi di giochi che si possono organizzare e proporre online. La classificazione dipende dal paese che emette la licenza. Di solito le classi di licenza più diffuse sono organizzate in questa maniera:

licenze di prima classe per lotterie e slot machine online;

seconda classe per concorsi a premi e scommesse sportive online;

bingo, lotto, poker e altri giochi popolari rientrano nella terza classe;

la licenza di quarta classe è necessaria per la vendita del software per allestire un sito di gioco o scommesse

A seconda del paese la dicitura classe può essere sostituita con “livello”, “tipo” o altre indicazioni. Ogni tipo di attività di scommesse e gioco online ricade in una classificazione definita. In ogni caso è necessaria una licenza separata. Lo stesso operatore potrebbe essere titolare di diverse classi di licenza in base al tipo di attività che vuole proporre.

Esistono due tipi di licenze principali: internazionale, nota come licenza offshore, in Italia spesso indicata come non AAMS, e le licenze nazionali specifiche per paese. Le licenze internazionali sono adatte per progetti rivolti a più mercati, mentre quelle nazionali consentono ai bookmaker online di operare all’interno di un paese specifico. Inoltre, le autorità di regolamentazione nazionali spesso richiedono che sia il bookmaker che il fornitore del software abbiano entrambi una licenza appropriata per questa attività.

Giurisdizioni offshore popolari per le scommesse sportive

Ci sono molte giurisdizioni internazionali per il business delle scommesse sportive. Quando scelgono dove ottenere una licenza, gli operatori prendono in considerazione diversi fattori. Tra questi reputazione, requisiti richiesti, complessità e durata della domanda, pagamenti iniziali e annuali, tassazione, ecc.

Facciamo una breve panoramica delle giurisdizioni internazionali di gioco d’azzardo più comunemente scelte e delle loro condizioni.

Malta

Malta gode di una buona reputazione nel mercato dell’UE ed è abbastanza nota tra gli operatori che si rivolgono all’Europa. Il costo per l’emissione è di 2.330€ e per il rinnovo della licenza è previsto un canone di 8.500€ all’anno. Le tasse di gioco sono di 4.660€ al mese per i primi sei mesi, e poi di 7.000€ al mese dopo. Tuttavia, è essenziale ricordare che alla procedura sono associati elevati costi legali.

La procedura per ottenere una licenza maltese è un processo complesso e lungo. Tutti i candidati devono dimostrare di essere a posto con la legge e fornire un business plan dettagliato sulla loro attività. Deve essere fornita anche una copia dei conti verificati e delle informazioni personali sugli azionisti. Inoltre, il software del casinò online deve essere verificato rispetto a vari standard del settore da parte della Malta Gaming Authority.

Curaçao

Curaçao (Antille olandesi) è al momento la soluzione migliore. Non sorprende che sia la giurisdizione più popolare per l’industria del gioco d’azzardo e delle scommesse online. L’azienda che riceve la licenza deve essere legalmente costituita a Curaçao attraverso un consulente che agisce per conto del governo. Il processo di registrazione e acquisizione della licenza richiede diverse settimane e può essere eseguito in remoto. A differenza di alcuni paesi, Curaçao non richiede che i server del casinò siano archiviati nel suo territorio, ma saranno comunque necessari backup regolari dei database su un server locale.

Isola di Man

Sull’isola di Man, l’emissione della licenza costa 5.000 sterline oltre una quota non rimborsabile di 1000 sterline alla presentazione della domanda. Dopodiché la quota da versare annualmente è di 35.000 sterline. Le tasse vanno dallo 0,1 all’1,5%, a seconda del fatturato. La procedura di candidatura è piuttosto lunga. I candidati devono disporre di una riserva finanziaria adeguata, avere una buona reputazione e seguire le direttive imposte. La società sarà registrata nell’Isola di Man e anche i server devono trovarsi in loco.

Qualche pensiero finale

Gli standard e le politiche differiscono da un’autorità governativa all’altra. Ma è importante conoscere ogni dettaglio di ciascuna per capire se si sta scegliendo il giusto bookmaker. Giocare legalmente su bookmaker stranieri è possibile a patto di conoscere come funzionano le varie licenza internazionali.

La cosa più importante è la legalità e la validità delle licenze oltre i confini geografici. Oggi molti bookmaker optano per una licenza considerata legale nella maggior parte dei paesi del mondo.