Le migliori insegne in franchising italiane per mettersi in proprio

Le migliori insegne in franchising. La nascita di nuovi brand e attività commerciali che, nel giro di qualche anno, realizzano format in franchising e si diffondono velocemente su tutto il territorio, è un fenomeno in continua crescita che permette ai marchi con strategie di business efficaci di ottenere velocemente un grande successo e di realizzare una rete di imprenditori solida.

Di marchi italiani in franchising di successo ce ne sono tanti, dai più noti come Particolari, a quelle new entry come Food Lovery. La particolarità di questi brand è rappresentata dall’idea di business che permette di entrare a far parte di una grande realtà imprenditoriale consolidata, attraverso formule di affiliazioni convenienti sia per l’affiliato che per il marchio stesso.

Tanti franchising italiani sfidano il tempo e rappresentano dei pionieri nel settore delle attività in affiliazione, si trovano sul territorio da più di 15-20 anni e permettono di ottenere delle risorse in termini di formazione, esperienza, strumenti e promozione non indifferente. Scopriamo la lista dei migliori format italiani, ecco l’elenco dei franchising italiani di successo.

10 migliori marchi in franchising italiani

Di aziende in franchising di successo, in Italia, ce ne sono davvero tante e coprono la maggior parte dei settori commerciali, dall’abbigliamento alle agenzie immobiliari, fino alla ristorazione o ai servizi di assistenza.

Gruppi come Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, OVS, Carpisa e così via, rappresentano i pionieri del settore abbigliamento e negli anni sono riusciti a conquistare tutte le principali città italiane, realizzando una rete imprenditoriale che fattura annualmente miliardi di euro.

Entrare in una realtà imprenditoriale consolidata, però, alcune volte richiede un fee d’ingresso non indifferente e non sempre è accessibili a tutte. Per questo motivo all’interno di questo elenco abbiamo scelto di inserire sia i marchi italiani in franchising di successo che richiedono un investimento elevato, sia le insegne italiane che richiedono un fee d’ingresso più accessibile in termini economici.

1. Maison Magnifique

Con un investimento iniziale a partire da € 26.500, Maison Magnifique rappresenta uno dei brand in franchising immobiliare di lusso più conosciuti in Italia, completamente Made in Italy e specializzato in immobili di alta qualità e pregio. Il marchio offre una formazione orientata ai risultati, con approccio win-win e metodologie efficaci testate negli anni.

2. Camomilla Italia

Camomilla Italia è uno dei più grandi brand in franchising di abbigliamento donna, in conto vendita. Richiede un investimento iniziale a partire da € 25.000 e rappresenta a tutti gli effetti un marchio leader nel settore dei negozi di abbigliamento in franchising, è operativo dal 2007 e la sua rete network è estesa su tutto il territorio, con oltre 200 negozi già aperti.

3. Italian Concept

Il brand franchising di Saloni di parrucchieri e barbieri, attivo dal 2013 e in continua crescita con il suo network che conta più di 28 sedi attive, richiede un investimento iniziale a partire da € 55.000. Italian Concept permette di aprire un proprio salone di parrucchieri e barbieri senza fee o royalty.

4. MyScoot.net

MyScoot.net è un franchising noleggio di scooter ed e-scooter, rappresenta il primo brand in franchising italiano specializzato nei servizi a noleggio di scooter, e-scooter e monopattini elettrici. Un business che negli ultimi anni è sempre più redditizi, inizialmente rivolto ad un target turistico. L’offerta comprende un investimento chiavi in mano, a partire da € 19.900.

5. Dog&Cat

Il brand in franchising di Pet Stores, creato dall’azienda leader del settore DMO, permette di sfruttare anni di esperienza della casa madre e aprire un negozio di animali con una reputazione già consolidata sul territorio italiano, senza fee né royalty.

6. Ongame

Ongame è un brand italiano molto conosciuto dagli appassionati di videogiochi e intrattenimento, leader del settore con un format altamente accattivante, che permette di avviare un’idea di business sfruttando l’esperienza, le strategie di vendita di successo e investire in un’attività chiavi in mano. L’investimento iniziale è a partire da € 29.900.

7. Zoo Planet

Anche in questo caso troviamo un brand leader del settore di negozi per animali, molto diffuso sul territorio italiano e con una grande reputazione alle spalle. Per entrare a far parte della rete franchising di Zoo Planet è necessario effettuare un investimento iniziale a partire da € 53.999 e rispettare dei requisiti minimi per la scelta del locale.

8. Fit and Go

Un marchio leader del franchising centro fitness con elettrostimolazione dal 2015 e con 81 punti attivi su tutto il territorio nazionale. Fit and Go è un marchio molto conosciuto, che ha rivoluzionato il Fitness in Italia e ha cambiato il modo di fare esercizio fisico. Per entrare a far parte della rete di imprenditori Fit and Go è necessario effettuare un investimento iniziale di circa € 49.900.

9. KASANOVA

Il franchising Kasanova, marchio leader del settore negozi casalinghi in franchising dal 1994, rappresenta un brand storico che ha potenziato la sua reputazione sul mercato con la diffusione di articoli per la casa originali e caratterizzati dal miglior rapporto qualità/prezzo. Per entrare a far parte del network, che attualmente conta più di 709 punti vendita, l’investimento iniziale è di circa € 30.000.

10. Particolari

Particolari è un brand in franchising accessori moda molto conosciuto dal pubblico italiano, si tratta di una rete franchising in conto vendita a cui è possibile unirsi con un investimento iniziale a partire da € 25.000. Il franchising è attivo dal 1998 e attualmente conta oltre 100 punti vendita attivi.