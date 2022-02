Lavoratori Air Italy: prospettive occupazionali

Milleproroghe: Mura (Pd), prospettive occupazione per lavoratori Air Italy

“Per i prossimi tre anni i lavoratori licenziati da Air Italy entreranno in un apposito bacino creato al fine di sostenere la loro transizione occupazionale e le imprese del settore aereo stabilmente operanti sul territorio nazionale attingeranno prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati in questo bacino.

“Compiamo un atto concreto che toglie dell’incertezza migliaia di lavoratori e dà una prospettiva di occupazione”.

advertisement

Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), rendendo noto un emendamento al dl Milleproroghe a sua prima firma, come riformulato a seguito dell’interlocuzione della parlamentare con il ministro del lavoro Andrea Orlando.

“Assieme al lavoro parlamentare del gruppo Pd con Debora Serracchiani e al sostegno prezioso di Stefano Fassina va ringraziato il ministro Orlando che – aggiunge la parlamentare – coinvolgendo il Ministero dei trasporti e quello dello Sviluppo economico, ha colto la necessità di un intervento deciso in una situazione ormai insostenibile.

In questo modo teniamo attaccata la spina e i lavoratori non finiscono nell’oblio ma – puntualizza Mura – a maggior ragione prosegua la strada annunciata del tavolo interministeriale”.

“Il personale potrà accedere a misure di sostegno – spiega la deputata dem – e potrà seguire attività formative relative alle specifiche qualifiche professionali, per mantenere la validità delle licenze e delle certificazioni e per riqualificarsi in vista di ricollocazione”.