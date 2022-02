Laura Kibel al secondo appuntamento per il “Teatro delle Meraviglie”

Prosegue la rassegna di spettacoli per famiglie "Il Teatro delle Meraviglie" organizzata dal "Teatro Actores Alidos" con il secondo appuntamento, domenica 26 febbraio a Cagliari alle ore 18, presso il Teatro "Intrepidi Monelli" in viale S. Avendrace 100.

L’artista Romana di fama internazionale Laura Kibel porterà in scena “A Piede Libero”, uno spettacolo assolutamente da non perdere, dove, al centro della scena vedremo piedi, ginocchia e gambe prendere vita in burattini dalle identità buffe e curiose.

Con valigie antiche, musiche di grande suggestione e una sceneggiatura quasi dadaista la Kibel crea un’atmosfera divertente e poetica, di grande impatto, per uno spettacolo unico nel suo genere. Grandi e piccini saranno catturati dalla grande capacità della Kibel di coinvolgere il pubblico. Con colpi di scena, musiche e tanta fantasia “A Piede Libero” farà emozionare proprio tutti.

Il calendario proseguirà per le prossime sette domeniche sino al 10 di Aprile, un’occasione per tutte le famiglie di trascorrere serate divertenti in compagnia della cultura dopo due anni di pause forzate.

Inizio spettacolo ore 18.00.

Biglietti: € 5,00; abbonamento 4 spettacoli € 15,00

Info e prenotazioni: 070828331 oppure 3777095932.