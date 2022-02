L’atleta del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna bronzo nel windsurf olimpico iQFoil a Lanzarote

L’atleta del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna bronzo alla Lanzarote International Regatta del windsurf olimpico iQFoil

Presenti anche il fratello Jacopo e i giovani Gavioli e Modena con il coach Dario Pasta

advertisement

Bronzo per l’atleta trentino del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna alla Lanzarote International Regatta, con protagonista la nuova classe olimpica IQFOiL.

Finale con il botto e un bel recupero di Nicolò nella classifica generale grazie agli ultimi due course e la medal finale, disputati nell’ultima giornata, martedì 15 febbraio.

Dopo due giorni senza regate tutto si è concentrato tra lunedì e martedì con 4 slalom downwind (lunedì 14) e 2 course più la finale (martedì 15).

Nicolò è entrato in “medal race” con l’ottava posizione generale e in finale ha piazzato un bel terzo, che gli ha permesso di conquistare il bronzo.

Il commento del coach Dario Pasta:”Sono molto contento per Nicolò che ha condotto con grande determinazione e maturità la medal race. Anche Jacopo Renna ha dimostrato un ottimo passo, ma è stato penalizzato da buchi di vento e qualche errore di troppo.

In questi mesi iniziali i due fratelli Renna stanno proseguendo alla grande gli allenamenti con la FIV – Federazione Italiana Vela, concentrati soprattutto alle isole Canarie, Spagna.

Ottime sensazioni anche per i due giovani atleti del Circolo Surf Torbole Jacopo Gavioli e Manolo Modena al primo impegno stagionale.

Entrambi sono ancora under 19 e questa è stata la prima regata dell’anno tra i senior, con pochissimi giorni di allenamento alle spalle.

Con Gavioli e Modena saremo dall’8 al 13 marzo a Cadiz per gli iQFoil International Games insieme a Leonardo Tomasini: questa volta gareggeranno tutti nella categoria youth per provare a selezionarsi al mondiale giovanile di World Sailing, in programma nel 2023 in Olanda.

A Cadiz ci raggiungerà anche l’altra atleta del Circolo Surf Torbole Sofia Renna che farà, oltre agli iQFoil International Games, anche la Carnival race, ma direttamente nella categoria senior e sempre sotto la guida della FIV – Federazione Italiana Vela”.

Inizio davvero strepitoso dunque per alcuni elementi della squadra come il talentuoso Nicolò, che vede davanti a sè l’impegnativa strada per Parigi 2024 e oltre, con molta determinazione ed entusiasmo grazie anche alla scelta della tavola foil e una bella squadra sia azzurra che di circolo, che gli permette allenamenti costanti.