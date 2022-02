L’Associazione Italiana Vele d’Epoca compie 40 anni.

A Roma la presentazione del Calendario Regate 2022

Venerdì 4 marzo 2022, nell’anniversario dei 40 anni della fondazione, l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca).

Presenterà a Roma il calendario ufficiale delle regate di vele d’epoca per l’anno in corso.

La conferenza si svolgerà a partire dalle ore 17 presso l’Hotel Mediterraneo di Roma, storico edificio del 1939 e ubicato di fronte alla Stazione Termini.

advertisement

Tra aprile e ottobre le imbarcazioni storiche potranno partecipare a 15 appuntamenti distribuiti tra il Mar Tirreno e Adriatico.

In occasione della conferenza verrà presentato il libro “Scomparse e indimenticabili” e la storia del recupero di Rondetto, lo scafo con il quale il navigatore Erik Pascoli attraversò l’Atlantico in solitario nel 1969.

LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO VELE D’EPOCA 2022

Grazie all’allentamento delle restrizioni causate dalla pandemia quest’anno l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca (www.aive-yachts.org), torna a realizzare un incontro “in presenza” per annunciare il calendario ufficiale delle regate previste nel corso del 2022.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 marzo a Roma, a partire dalle ore 17, presso l’Hotel Bettoja Mediterraneo in Via Cavour 15. A tre minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Roma Termini.

Sarà un’occasione per celebrare anche i primi 40 anni dell’AIVE, sodalizio fondato a Milano nel 1982 e riconosciuto, inoltre, dalla FIV (Federazione Italiana Vele d’Epoca).

Oggi l’associazione conta oltre 100 soci (armatori e non) e possiede una biblioteca composta da 500 libri e 1500 schede di yacht.

All’evento parteciperanno personalità del mondo velico, armatori e rappresentanti della Marina Militare, il maggior armatore di barche d’epoca in Italia e forse nel mondo, sempre presente ai raduni di vele d’epoca con le loro magnifiche imbarcazioni.

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA AIVE

17.00 – Accesso all’Hotel Mediterraneo – Via Cavour 15 – Roma

– Accesso all’Hotel Mediterraneo – Via Cavour 15 – Roma 17.25 – Saluto del Presidente AIVE

– Saluto del Presidente AIVE 17.30 – Bruno Cianci presenta “Scomparse e indimenticabili”

– Bruno Cianci presenta “Scomparse e indimenticabili” 17.45 – Michele Ivaldi presenta “Rondetto nella Tempesta”

Negli intervalli proiezione di fotografie di barche d’epoca a cura di James Robinson Taylor

18.00 – Presentazione delle regate del calendario regate AIVE 2022, a cura dei circoli organizzatori.

– Presentazione delle regate del calendario regate AIVE 2022, a cura dei circoli organizzatori. 19.15 – Domande e risposte

– Domande e risposte 19.25 – Saluto e conclusione del Presidente AIVE

– Saluto e conclusione del Presidente AIVE 19.30 – Cocktail e bollicine

CENA E PERNOTTAMENTO CON CONVENZIONE

Chiunque ne faccia richiesta preventiva alla seguente mail booking@bettojahotels.it può chiedere di partecipare alla cena organizzata a prezzo fisso (25 Euro/persona) presso l’Hotel Mediterraneo a partire dalle ore 20.30.

Bettoja Hotels offre, inoltre, la possibilità di trattenersi per il fine settimana alle condizioni speciali riservate per Aive:

80 Euro per la camera singola

90 Euro per la camera doppia.

UFFICIO STAMPA

Paolo Maccione – Mob. +39 347 4218095 – E-mail: maccione.paolo@gmail.com

Sandro Bagno – Mob. +39 339 5089835 – E-mail: bagnosandro@gmail.com

AIVE – Associazione Italiana Vele d’Epoca

L’Associazione Italiana Vele d’Epoca è stata costituita nel 1982 con lo scopo, prima di tutto, di preservare il patrimonio storico, artistico e tecnico costituito dagli yacht d’epoca, varati prima del 1950, e classici, varati fino al 1975.

L’AIVE ha sede a Genova presso lo Yacht Club Italiano, è un’associazione di classe riconosciuta dalla FIV (Federazione Italiana Vela) per gli yacht a vela d’epoca e classici.

In 40 anni di attività l’AIVE ha organizzato e patrocinato decine di regate veliche, realizzato pubblicazioni sullo yachting e promosso incontri volti a diffondere la cultura delle imbarcazioni d’epoca.

Una biblioteca composta da più di 500 volumi raccoglie oggi la storia della vela e i piani costruttivi di oltre 1500 yacht schedati.

L’AIVE fa parte del C.I.M., il Comitato Internazionale del Mediterraneo per lo Yachting Classico fondato nel 1926. Si tratta di un organo che emana la normativa relativa alle regate di barche d’epoca.

L’Associazione ha le seguenti finalità:

Essere il punto di riferimento per coloro che in Italia e all’estero mantengono imbarcazioni costruite in legno o in metallo negli anni antecedenti al 1975

Promuovere e/o l’organizzare raduni e regate per le barche d’epoca e classiche

La ricerca e la conservazione delle tradizioni nautiche, della loro storia e della tecnica di costruzione delle imbarcazioni da diporto e da regata in legno o in metallo

La creazione di una biblioteca che raccolga i piani costruttivi e i piani velici di tutte le imbarcazioni censite, le notizie relative alla propria storia, pubblicazioni specializzate con riferimento ai progettisti e ai cantieri di barche d’epoca

La promozione di attività culturali e di insegnamento relative alla manutenzione, alla cantieristica, all’armamento e alla navigazione possano essere di supporto agli armatori e agli amanti di queste

La realizzazione di pubblicazioni il cui scopo principale sia di ricordare e tramandare fatti e notizie storici relativi allo yachting classico

L’attuale presidente AIVE è Giancarlo Lodigiani, acclamato per il quadriennio 2022-2026.

Info: www.aive-yachts.it