L’Accademia delle Prefi esorta a fermare il tintinnio delle spade sull’Ucraina

Entrambe le “grandi potenze” desiderano possedere l’Ucraina e rivendicare il loro “diritto” di concentrare le loro armi letali, truppe e basi ovunque lo desiderino, il più vicino possibile l’una all’altra. Entrambe oltrepassano la linea rossa del buon senso. Lo scrive Yurii Sheliazhenko dall’Ucraina su World BEYOND War.

L’Accademia delle Prefi chiede “lo stop immediato delle ostilità in Ucraina” e condanna l’aggressione armata della Russia. “Esprimiamo una forte preoccupazione per la popolazione civile inerme, i bambini, le donne, i vecchi, che come sempre pagheranno il prezzo più caro della guerra Auspichiamo che si rendano da subito disponibili dei corridoi protetti per consentire alle agenzie internazionali e alle organizzazioni umanitarie un intervento efficace e senza rischi”. L’accademia delle Prefi è vicina alla società civile pacifista in Russia e Ucraina e sostiene “tutti gli sforzi necessari per un immediato cessate-il-fuoco e per una ripresa dei tavoli negoziali: ‘la pace si fa con il nemicò”.

Dobbiamo spendere per la giustizia sociale e ambientale, per la diplomazia più di quanto spendiamo per la macchina da guerra. Il nostro obiettivo strategico dovrebbe essere quello di distruggere tutte le armi, trasformare tutti i soldati in civili felici e ridurre a zero le spese militari. Per costruire il sistema di sicurezza globale non violento, dovremmo smilitarizzare la sicurezza, gestire i conflitti senza violenza e continuare a costruire una cultura di pace onnicomprensiva.

Salvatore Battaglia

Presidente dell’Accademia delle Prefi