“LA VITA AGILE – Lavorare al futuro”: il 3 marzo la smart conference

Idee e proposte saranno al centro dei lavori della smart conference La Vita Agile che si terrà a Roma il 3 marzo. Ecco il programma dei tre panel con tutti i partecipanti.

Una giornata di incontri per contribuire a delineare le nuove regole del lavoro agile e a disegnare lo scenario di un futuro sempre più prossimo nel quale conciliare flessibilità e qualità della vita.

La smart conference La Vita Agile, organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, è in programma giovedì 3 marzo 2022 alle 10.30 a Roma presso il Virtual Studio Teatro Garbatella e in streaming sul sito del Sole 24 Ore.

Un tavolo per fare il punto sullo smart working

Manager, sociologi, politici e parti sociali si confronteranno per mettere in cantiere le nuove regole sullo smart working, divenuto a causa dell’emergenza pandemica la nuova filosofia organizzativa egemone capace di aumentare la produttività delle aziende e migliorare il rapporto tra lavoro e vita sociale.

In apertura dei lavori, Maurizio Guagnetti, chief communication officer di MeglioQuesto, presenterà i risultati di un sondaggio realizzato in collaborazione con Tecnè: una fotografia sugli effetti prodotti dalla diffusione dello smart working e sulle modalità adottate da imprese e lavoratori per far fronte alla nuova organizzazione del lavoro.

Il confronto si articolerà su tre momenti in cui saranno discussi e approfonditi tutti i temi più rilevanti. Il primo tavolo sarà dedicato al lavoro agile come strumento di competitività e occasione storica per innovare l’economia migliorando la coesione sociale.

Il secondo panel, nel quale interverrà il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, affronterà l’urgenza di nuove norme capaci di rispondere alle mutate esigenze dettate dall’organizzazione del lavoro agile.

Nel terzo tavolo di confronto, che si aprirà con il contributo del sindaco di Milano Beppe Sala, la discussione sarà incentrata sulla sostenibilità ambientale e sociale del lavoro agile e sugli effetti che sta producendo sulle città italiane.

La smart conference ha l’obiettivo di presentare idee concrete per giungere a un documento di indirizzo che sarà poi consegnato al legislatore. I tempi sono ormai maturi per realizzare una riforma organica, sostenuta dalla contrattazione collettiva.

Gli speaker

10.30 – 11.00: Apertura Lavori a cura di Maurizio Guagnetti, Chief Communication Officer MeglioQuesto Spa, e Cesare Damiano, Presidente Lavoro & Welfare, e presentazione risultati sondaggio da parte di Tecnè

11.00 – 12.00: Primo Panel “Il lavoro agile da emergenza a strumento per la competitività”. Intervengono:

CESARE DAMIANO, Presidente Lavoro & Welfare

DONATA GOTTARDI, Professore Ordinario Diritto del Lavoro Università di Verona

FELICE SALADINI, Amministratore Delegato MeglioQuesto Spa

LINO ENRICO STOPPANI, Vicepresidente Vicario Confcommercio

MAURIZIO STIRPE, Vicepresidente Confindustria

Modera: Veronica Gentili

12.00 – 13.00: Secondo Panel “Disegnare la nuova organizzazione del lavoro”. Intervengono:

ANDREA ORLANDO, Ministro del Lavoro

MARCELLO ALBERGONI, Country Manager LinkedIn

GIANNA FRACASSI, Vice Segretaria Generale CGIL

MARIA GIOVANNONE, Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro, Global Economy and Labour Rights ed European Social Law Università Roma Tre.

MATILDE MARANDOLA, Presidente Nazionale AIDP

Modera: Veronica Gentili

14.30 – 15.00: La Vita Agile nella città.

Intervengono:

ANTONIO DECARO, Sindaco del Comune di Bari

CLAUDIA PRETELLI, Assessora al Lavoro e alla Formazione Comune di Roma

BEPPE SALA, Sindaco Comune di Milano

Modera: Giuliana Grimaldi

15.00 – 15.30: Fotografia dello scenario internazionale a cura della Prof.ssa Fausta Guarriello, Università di Chieti e Pescara

15.30 – 16.30: Terzo Panel “Lavoro e Vita Agile tra innovazione e sostenibilità”. Intervengono:

CHIARA BISCONTI, Consulente transizione lavoro agile MeglioQuesto Spa

ALESSANDRO CALDERONI, Founder Relief – Pronto Soccorso Psicologico

DOMENICO DE MASI, Professore Sociologia del Lavoro Università La Sapienza

DANIELA DUCATO, Consigliere Indipendente MeglioQuesto Spa

FEDERICO ISENBURG, Presidente & CEO Nutribees

RENATA POLVERINI, Vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati

Gli Organizzatori

MeglioQuesto è una customer interaction company quotata su Euronext Growth di Milano. È leader di mercato nel settore della customer experience con la propria offerta multicanale per l’acquisizione, la gestione e il supporto al consumatore finale; integrando i canali voce, fisico e digitale. Presente in più di 100 città italiane con oltre 400 punti fisici e 4.000 lavoratori.

Lavoro & Welfare è un’associazione nata, per iniziativa di Cesare Damiano, sulla scia della Rivista LavoroWelfare. Ha una missione culturale, di studio e approfondimento dei fenomeni che attraversano lo Stato sociale, il Lavoro, le Istituzioni, e di formazione politica di natura riformista. L’attività di ricerca si sviluppa attraverso i Centri Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione e Previdenza e gli Osservatori.