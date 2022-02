La sfida per lo Scudetto si fa interessante

La sfida per lo scudetto. Con ancora 14 partite da giocare, il campionato di Serie A si annuncia sempre più scoppiettante, soprattutto in seguito all’ultima giornata.

Dopo la vittoria del Milan sulla Sampdoria grazie a un solitario goal di Rafael Leao, infatti, il momentaneo sorpasso dei rossoneri sull’Inter, che ha pareggiato a Napoli, ha stabilito un cambio significativo ai vertici. La squadra di Stefano Pioli, infatti, sta vivendo un momento importante e di grande fiducia dopo il trionfo in rimonta nel derby che ha in qualche modo riportato sulla terra i cugini nerazzurri. In questo momento, dunque, mentre il Napoli è terzo, si vive una corsa a due tra le milanesi che rende ancora più entusiasmante lo spettacolo.

La solidità dell’Inter, tra i capoclasse della classifica

La squadra allenata da Simone Inzaghi è apparsa piuttosto stanca nel secondo tempo della sfida allo stadio Maradona, ma è riuscita comunque a portare a casa un punto prezioso giocando come ospite di una diretta concorrente, dimostrando di essere un undici solido e che sa rispondere con fermezza nei momenti difficili. Non sorprende, dunque, che nonostante il sorpasso effettuato dal Milan siano ancora i nerazzurri i favoriti a vincere lo Scudetto se consideriamo le quote riguardanti le più recenti scommesse sulla Serie A di metà febbrario 2022.

Il 3-5-2 impostato da Inzaghi sul calcio, a imitazione di quello di Antonio Conte, ha dato prova di essere molto affidabile e versatile, e l’allenatore piacentino è stato molto abile a sopperire agli illustri addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, dando importanza a Edin Dzeko e Denzel Dumfries, i loro sostituti. Nel pareggio di Napoli, infatti, questi due sono stati tra i migliori in campo e hanno dato un contributo importante per il risultato finale.

Con una difesa molto compatta comandata da un veterano come Samir Handanovic e un centrocampo ben assortito, l’Inter ha tutte le carte in regola per tornare quanto prima al comando della classifica. Va ricordato, inoltre, che ai nerazzurri manca ancora una partita da giocare contro il Bologna, il che significa che virtualmente gli uomini di Inzaghi potrebbero disporre di tre punti in più in classifica.

La caparbietà del Milan nella lotta allo Scudetto

Sull’altra sponda di Milano, invece, si sogna. Dopo aver ribaltato il risultato di un derby che sembrava perso, grazie a una doppietta di Olivier Giroud, sostituto eccellente di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno ribadito il loro buon momento di forma battendo la Sampdoria con concretezza e sapienza.

La grande convinzione nei propri mezzi è una delle chiavi di questo Milan che, nonostante le importanti assenze di Ibrahimovic e del lungo degente Simon Kjaer, sta riuscendo a rispondere sempre presente, dimostrando di essere più forte delle avversità. Se nella stagione scorsa la sconfitta nel derby segnò lo spartiacque della stagione, quest’anno aver trionfato nella stracittadina ha dato nuove energie e motivazioni a un Milan che è più maturo e più caparbio di prima, e che, proprio per questo, può credere davvero all’exploit in campionato.

Inoltre, il fatto di non dover giocare coppe continentali dopo il quarto posto nel girone della Champions League fa sì che i rossoneri potranno concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato, e puntare al grande obiettivo dello Scudetto.