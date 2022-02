La Maddalena: ecologia fa rima con educazione

Il pomeriggio di sabato 5 febbraio ha visto i volontari della Fondazione La Via della Felicità ancora una volta impegnati nelle attività di pulizia del quartiere. L'area scelta per effettuare l'iniziativa è stata la piazzetta del mercatino, in zona Delfino

Il pomeriggio di sabato 5 febbraio ha visto i volontari della Fondazione La Via della Felicità ancora una volta impegnati nelle attività di pulizia del quartiere. L’area scelta per effettuare l’iniziativa è stata la piazzetta del mercatino, in zona Delfino e ciò che i volontari hanno trovato è stato uno scenario davvero spiacevole con la plastica a farla da padrone: buste, cassette per la frutta, cassette in polistirolo, tutto materiale evidentemente “dimenticato” dopo la fine dell’orario del mercatino.

Non solo plastica comunque, è stata perfino trovata tra i cespugli la batteria di un auto. Tanti i bustoni di rifiuti raccolti. Lodevole inoltre la partecipazione di alcuni membri dell’associazione Sport Isola che hanno mostrato quanto l’isola stia a cuore a tanti dei suoi cittadini.

In aggiunta al lavoro di braccia che ha permesso di liberare la zona Delfino da tutti questi rifiuti, successivamente i volontari sono anche andati in giro per le vie della cittadina per regalare ai maddalenini delle copie gratuite del libro di L. Ron Hubbard da cui la fondazione prende nome, La Via della Felicità appunto.

Essendo un codice morale non religioso, una vera e propria guida al buon senso, la sua distribuzione ha lo scopo di incitare i lettori ad un maggior rispetto di se stesso e gli altri e, nel caso del tema ambiente ed ecologia, l’invito alla lettura è stato indirizzato al precetto “Proteggi e Migliora il tuo Ambiente” nella speranza che un giorno non ci sia bisogno di attività di questo tipo.