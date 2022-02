La Compagnia Teatrale “Teatro Roget” presenta lo spettacolo “Lux” – Evento in collaborazione con Ass. Culturale Teatro Trastevere

Anno 2222. La Terra è stata devastata da una catastrofe nucleare che ha obbligato l’umanità a rifugiarsi sottoterra per sopravvivere. In quest’ottica, due uomini, Flick e Tempesta, hanno fondato una città nel sottosuolo chiamata “Lux”, autoproclamandosi “Guardiani dell’Ingresso”. Col passare del tempo, i due si rendono conto che lo spazio nella città non è infinito e decidono di contingentare gli ingressi delle persone. Ogni giorno, sottopongono i candidati a delle prove per decretare chi fare accedere e chi no. È il 22 Febbraio, quando ad essere nominato “Nuovo Eletto in Prova”, è il numero 4. I due non sanno, però, che cosa il destino abbia in serbo per loro.