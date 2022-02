Kick-off del progetto Erasmus+ “CECIL – Circular economy education for the social inclusion of Women”

Mine Vaganti NGO è partner del progetto “CECIL – Circular economy education for the social inclusion of Women”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus – Partenariati per la Cooperazione nell’Istruzione per Adulti.

Il partenariato di progetto comprende sei partner internazionali provenienti

da quattro paesi: Portogallo, Italia, Grecia e Svezia.

Il progetto “Circular economy education for social inclusion of Women” (CECIL) è un partenariato di cooperazione della durata di 24 mesi che mira a promuovere l’economia circolare e la sostenibilità tra le donne a rischio di esclusione, favorendo una maggiore interazione tra il Green Deal europeo e la Strategia Europea per la Parità di genere 2020-2025.

Come risulta dall’analisi dei bisogni condotta dal Consorzio, è necessaria una maggiore promozione degli impatti sociali positivi che l’Economia Circolare (EC) può avere sugli adulti a rischio di esclusione, e sulle donne in particolare.

Infatti, l’economia circolare può favorire non solo l’occupabilità ma anche l’inclusione sociale, promuovendo un maggiore senso di giustizia ed equità sociale nel quadro più ampio dello sviluppo sostenibile, soddisfacendo i bisogni delle generazioni presenti e future.

Nell’ambito del progetto verranno realizzati: la Guida CECIL; un Toolkit interattivo e una propria Rete di praticanti.

I risultati del progetto sono indirizzati a due distinti gruppi target i cui bisogni saranno direttamente affrontati dall’intervento del progetto:

il primo, donne a rischio di esclusione, di età compresa tra i 35 e i 45 anni e/o che non hanno completato gli studi;

il secondo, educatori adulti che lavorano con il primo gruppo target e che hanno bisogno di acquisire nuove capacità, competenze e metodologie per fornire loro conoscenze e abilità sull’economia circolare, l’artigianato e le belle arti come strumenti di inclusione e occupabilità e, di conseguenza, la loro integrazione sociale.

Mine Vaganti NGO si occupa di Progettazione Europea, Ricerca Accademica, Formazione ed istruzione Professionale e promozione della Mobilità Internazionale – nei settori dell’educazione degli Adulti, dell’Istruzione e della Formazione Professionale, dello Sport e della Gioventù.

Attraverso i propri progetti, Mine Vaganti NGO promuove il dialogo interculturale, l’imprenditoria sociale e sostenibile, l’inclusione sociale attraverso lo Sport, l’Educazione Formale e Non Formale, lavorando anche con categorie svantaggiate come migranti e persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.minevaganti.org

o contattare

Dott.ssa Maria Ceraolo

Project Manager

Tel. +393516619691

mvngo.research@gmail.co