Inseguimento in auto dopo rapina a San Sperate

Alle ore 19:40 di ieri un uomo armato di una pistola scacciacani priva di caricatore ha rapinato la Farmacia Pusceddu di San Sperate. La farmacista ha consegnato al rapinatore quanto aveva in cassa, 500 euro.

Raggiunta la strada prospiciente, l’uomo è poi montato su un’autovettura dove lo attendeva un palo in posizione di guida, dandosi con questi alla fuga. Un cittadino che dall’esterno aveva assistito alla scena ha intrapreso un inseguimento in auto al fine di informare le forze dell’ordine in tempo reale, via telefono, sui movimenti dei fuggitivi.

Il protagonista dell’irruzione, di origini africane, è poi sceso dall’auto, mentre l’inseguitore ha continuato a seguire il veicolo nell’abitato di Monserrato. Sul posto sono giunte le auto dei carabinieri da Quartu e da Cagliari e hanno bloccato l’uomo rimasto sulla Ford Fiesta adoperata per la rapina. Si tratta di un 49enne di Settimo San Pietro, non nuovo a vicende giudiziarie.

A bordo del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto il caricatore della pistola scacciacani utilizzata per il colpo e alcuni elementi che potrebbero presto consentire di individuare l’autore materiale della rapina.