Incontri sui territori – Buona partecipazione a posada con idee e nuovi spunti di riflessione

“Siamo soddisfatti della risposta positiva da parte degli operatori presenti all’incontro che hanno condiviso idee utili e costruttive per migliorare l’offerta turistica dell’area protetta con l’obiettivo comune di crescita sostenibile e sviluppo del territorio.

Il censimento rappresenta il primo e vero punto di partenza per la realizzazione di un database di tutti gli operatori turistici e delle associazioni presenti sul territorio. Questo genere di attività è di fondamentale importanza per scoprire sempre di più il nostro Parco”. Lo ha detto l’assessora dell’Ambiente del Comune di Posada, Sara Marongiu, nel commentare l’iniziativa pubblica promossa nei giorni scorsi dai vertici del Parco di Tepilora con gli operatori del turismo e le associazioni presenti nel centro baroniese. Decine di partecipanti, qualcuno anche fuori dai locali, hanno seguito gli interventi della direttrice Marianna Mossa e dell’esperta di marketing territoriale Letizia Marongiu. Oggetto dell’iniziativa il censimento degli operatori economici, pubblici e privati, e professionisti del settore turistico che porterà alla creazione di un database capace di coordinare al meglio l’incontro tra domanda e offerta, tra visitatori e soggetti presenti nel Parco. Numerose sono state le domande dei partecipanti, molto coinvolti e appassionati ai temi che a vario titolo accompagnano questo percorso di organizzazione e crescita dell’Ente. Un momento di riflessione e consapevolezza reciproca su come le comunità possono fare la propria parte e su come il Parco può creare le migliori condizioni per supportare le attività di operatori, associazioni e cittadini.

Ultima tappa a Lodè. A chiudere il tour informativo partito da Bitti e proseguito poi a Torpè e Posada, sarà Lodè che ospiterà l’ultimo incontro il prossimo 2 marzo alle 17,30 nell’aula consiliare. Sono invitati a partecipare tutti i soggetti interessati e i cittadini che intendono aggiornarsi sulle attività in corso e presentare proposte. A fare gli onori di casa ci sarà la sindaca, Antonella Canu, che introdurrà gli interventi del presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini, della direttrice Mossa e dell’esperta di marketing territoriale Marongiu. “Non possiamo che essere contenti di poter valorizzare davvero tutto ciò che la natura ci ha offerto perché il Parco di Tepilora, oltre a essere un’oasi fantastica e particolarmente caratteristica dal punto di vista ambientale, è un luogo che va sfruttato in termini di servizi”. Così la prima cittadina di Lodè che ha aggiunto: “La ricerca degli operatori è quindi utile per fare in modo che l’area protetta diventi fruibile anche per le persone delle comunità che la compongono. Altro aspetto di soddisfazione – ha concluso – riguarda il fatto che gli abitanti dei nostri paesi possono dimostrare le loro peculiarità e possono riuscire così a dare una mano al Parco mettendo in evidenza competenze e idee. L’attività di informazione è un passaggio particolarmente importante su cui è necessario continuare a spendere tante energie”.