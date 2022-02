Il lamento di una nonna vivacizza la prevenzione all’uso di droga a La Maddalena

Il lamento di una nonna vivacizza la prevenzione all’uso di droga

Arriva l’ennesimo la mento preoccupato da parte di cittadini che di fronte al problema droga incitano i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga a fare ancora di più perché i loro messaggi e informazioni arrivino dritti ai giovani.

Allarmati di fronte ad una gioventù che mostra sempre più le sue debolezze nascondendosi dietro al mondo virtuale in cui i social li illudono che le apparenze possano rappresentare la verità, gli adulti prendono posizione contro un mondo, quello della droga, verso cui troppe persone voltano le spalle.

Nella serata di lunedì 14 a La Maddalena i volontari hanno distribuito centinaia di copie di libretti informativi tramite i quali informare i giovani diventa molto semplice in quanto all’interno non si trovano solo gli effetti fisici e mentali che la droga può provocare, ma sono raccontate storie personali direttamente da ex consumatori i quali mettono in guardia “le nuove leve” su quali siano i reali pericoli a cui vanno incontro.

Durante l’iniziativa una nonna si è avvicinata a uno dei volontari ed ha voluto esternare la sua preoccupazione per i suoi giovani nipoti: “non conosco bene le persone che stanno frequentando e purtroppo si sentono troppe notizie negative. Vorrei arrivare prima che lo scherzo di una sera possa portare i miei nipoti a fumare spinelli e poi chissà cos’altro. Avere dei materiali da fargli leggere li aiuterà”.

Le percentuali dicono che il 90% delle persone che fanno uso abituale di droga hanno iniziato con uno spinello e la maggior parte di queste non lo ha mai abbandonato pur facendo uso di sostanze con effetti a breve termine più dannosi.

Di contro un’altissima percentuale di coloro che non hanno mai fatto uso di droga o che l’hanno lasciata senza ricorrere a misure drastiche, sono state supportate dalla prevenzione. “L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione” disse L. Ron Hubbard.

Ecco perché la prevenzione deve continuare incessantemente ed ecco perché i volontari continueranno già mercoledì 16 con iniziative come questa anche a Nuoro.