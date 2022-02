Il Cantante Mascherato, grande successo per i ragazzi della Naima Academy di Matteo Addino

La prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci ha confermato il successo dello scorso anno, protagonisti assoluti i ballerini coreografati da Matteo Addino.

Il ritorno de Il Cantante Mascherato su Rai 1 ha fatto segnare ascolti record e la vittoria sulla concorrenza. Le colorate maschere, dalla più amata Pinguino fino alla smascherata Gallina sotto le cui piume era celata Fiordaliso, e le splendide voci hanno incantato il pubblico in un appuntamento reso ancor più speciale dai duetti che hanno visto protagonisti stelle assolute della musica italiana. Lo show è stato reso ancor più speciale dal corpo di ballo, che ha dato forma alla fantasia di Matteo Addino con coreografie degne di una fiaba.

“Sono davvero orgoglioso del lavoro dei miei ragazzi in questa prima puntata, la presenza dei duetti ha ridotto le coreografie ma sono stati eccezionali. Sono davvero orgoglioso che Milly abbia confermato la sua fiducia anche per questa edizione in me e nella mia scuola, lavorare insieme a Simone Di Paquale dando forma alle sue idee e metterle insieme alle maschere è un lavoro davvero magico”, le parole del Direttore Artistico della Naima Academy da cui provengono i talentuosi ragazzi del corpo di ballo. Tantissimi i talenti che hanno incanto il pubblico televisivo: NIcholas Borgogna, Aurora Ciancia, Daniele Parisi, Federico Milan, Jhoele Giuffrida, Megan Ria, Miguel Chavez, Nicholas De Souza, Valentina Carboncini, Veronica Lepri, Arianna Griffini, Alessio La Padula, Ginevra Festa, Ginevra Gori, Sara Filippone, Mattia Di Franco, Aurora Scarsi, Carolina Jay Cantore, Emiliano Fiasco, Maddalena Svevi, Rebecca Ferreri, Salvatore Amato, Thomas Piaggi, Yasmin Ben Ammar, Simone Galluzzo, Letizia Prato e Luigi Sasso.

Ricordiamo che anche nelle fortunatissime prime due edizioni il corpo di ballo proveniva dal polo di eccellenza genovese, a rimarcare lo straordinario lavoro portato avanti da Matteo Addino e dal team dell’accademia. L’appuntamento con Il Cantante Mascherato e gli straordinari giovanissimi ballerini della Naima Academy è ogni venerdì in prima serata su Rai1.