Ied Cagliari: per gli studenti più meritevoli in palio cinque borse di studio con copertura totale

L’ Istituto Europeo di Design e Fondazione Francesco Morelli intendono promuovere il diritto allo studio dei giovani creativi di talento attraverso un supporto socio-economico.

In palio la scuola mette trentasei borse di studio per tutte le sedi italiane.Per la sede di Cagliari sono cinque le borse di studio a copertura totale della retta di frequenza dei corsi triennali in Product Design, Interior Design, Fashion Design e Media Design. Unico costo a carico dello studente resta la tassa di iscrizione.

Da sempre attento al territorio e alle politiche per il diritto allo studio più inclusivo, e vicino alle famiglie dei giovani talenti, l’Istituto Europeo di Design della Sardegna mette in atto un’importante iniziativa di agevolazione economica e finanziaria per offrire a cinque studenti motivati e meritevoli l’opportunità di frequentare la scuola e portare avanti i propri sogni e la propria passione formandosi nei campi del design, delle arti visive e della moda, e di sviluppare in serenità la proprie capacità professionali.

Per partecipare alla selezione per le Borse di Studio è necessario effettuare sul sito di IED la registrazione e caricare il materiale richiesto, quale la certificazione ISEE Universitario o modulo ISEE Corrente o con componente Aggregato (i candidati dovranno dimostrare di appartenere a una fascia di reddito non superiore a 15.000 euro), una copia della carta di identità, una lettera motivazionale e un progetto libero che racconti la propria idea di creatività, entro e non oltre il 21 febbraio 2022.