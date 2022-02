Henna, “ Se finisce la musica”: Sulle piattaforme digitali il nuovo singolo della cantautrice

È disponibile sui digital stores e sulle piattaforme digitali “SE FINISCE LA MUSICA” (distribuzione The Orchard), il nuovo singolo della cantautrice HENNA.

Il brano intende essere una sorta di elogio alla musica che è entrata nell’anima dell’artista fino a divenirne componente irrinunciabile: «Potrei parlare del concetto che sta alla base di “Se finisce la musica”, che poi sta riassunto nel titolo, avvalendomi di una pagina bianca e il nulla cosmico – racconta Henna – perché se dovessi immaginarmi una giornata senza musica penso a una vera catastrofe».

Cosa faresti se la musica finisse di punto in bianco?

E un film senza colonna sonora?

Ma poi come faccio a dirti le cose?

Com’è che darei il suo debito tempo e spazio alla parte più libera di me?

Come facciamo a ballare?

Sarebbe un bel casino!

Spotify: https://open.spotify.com/track/3seu5Q0EdQdG2fmQfukvV8?si=a4fe50d69daf48c8

Henna non è la città della Sicilia con l’acca davanti, non è l’arbusto spinoso e nemmeno il suo derivato per colorarsi naturalmente i capelli di rosso, è il nome dietro al quale si nasconde la cantautrice valtellinese Elena Mottarelli, un omaggio allo storico brano e album di Lucio Dalla, una dedica all’artista bolognese e al cantautorato italiano.

Valtellina di cuore e a Milano con furore; tra aprile e giugno escono i suoi primi singoli “Au revoir” e “Stazione lunare” dopo anni di ricerca e di penne bic incredibilmente mai finite.

Figlia del cantautorato, con la voglia di sonorità più contemporanee e alla costante ricerca di metriche nuove da inserire in valigia.

Ad aprile 2021 si classifica tra i sedici finalisti della XXXIII edizione di Musicultura. Il 6 ottobre esce il brano “La cosa più bella che c’è” seguito dal nuovo singolo “Se finisce la musica”.